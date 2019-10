Las futbolistas van por primera vez a la huelga en su batalla por «el convenio de la igualdad»

Preocupadas por su presente, pero sobre todo por el día después, las futbolistas de la Primera División española anunciaron este martes su decisión de convocar una huelga como «medida drástica» para intentar quebrar el estado de paralización que envuelve la negociación del convenio colectivo. Hasta la fecha y después de 13 meses de reuniones entre los clubes y los sindicatos, el fútbol femenino español carece de un documento que regularice la situación de las jugadoras de los 16 equipos de la máxima categoría. Eso ha permitido que jugadoras con más de 25 años de trayectoria solo hayan cotizado dos.

Es por eso que, en un momento en el que la disciplina empieza a generar sus propios ingresos -a través de patrocinio, derechos audiovisuales y de imagen-, las jugadoras entienden que es el momento de redactar un primer convenio colectivo que sea el punto de partida para el futuro. La duración de la jornada, el salario mínimo o la cobertura en caso de maternidad o incapacidad son temas que no están regulados y que suponen algunas de las reivindicaciones de las futbolistas, decididas a conseguir este «convenio de la igualdad». «Creemos que es el momento del fútbol femenino y tenemos que luchar por nuestras compañeras. Tenemos que hacer un trabajo para el resto, no solo para nosotras (...). No podemos ser inactivas y no luchar por nuestros derechos», señaló Ainhoa Tirapu, del Athletic, portavoz del colectivo.