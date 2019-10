Los nuevos retos mundiales de Mar, Sacha y Victoria

Victoria, la actual primera figura de la pilota valenciana, y Mar de Bicorp, la subcampeona, serán las representantes valencianas en el Elite World de One Wall que se jugará este próximo fin de semana en las instalaciones del pabellón cubierto de Tavernes Blanques, perfectamente acondicionado gracias a las intensas gestiones del club local de pelota, dirigido por mujeres y del ayuntamiento de la población que no ha regateado esfuerzos para convertir dicha instalación en un centro referencial para esta modalidad, reconocida oficialmente tanto por la Confederación Internacional como por la Federació de Pilota Valenciana. No lo van a tener fácil las deportistas valencianas en esa lucha individual contra otras seis primeras figuras mundiales. A la cita acude, la vasca Patri Espinar, una pelotari polivalente campeona del mundo en la especialidad.Lla mexicana Paola Reyes es otra de las grandes favoritas. México siempre fue una potencia en la pelota a mano, en cualquiera de sus modalidades. Junto a la mexicana, las holandesas Siergsma y Marrit parecen en condiciones de aspirar al triunfo final. En todo caso, la lucha se presenta apasionante. Tras el titánico esfuerzo demostrado en la final de Raspall, afrontan la competición que congrega a los mejores y las mejores del planeta CIJB. En el campeonato masculino el valenciano Sacha se enfrenta a otro de sus grandes retos personales. Jugador polivalente destaca en todas las modalidades pero es en la de One wall en la que se siente más a gusto. Está considerado como el mejor jugador europeo del momento y en esa condición acude al torneo para enfrentarse a los grandes ases que llegan desde México, Holanda, Pais Vasco, Bélgica, Italia y Argentina. El gran rival a batir será el mexicano Isai Maldonado, «El Matador» pero el resto son todos ellos jugadores de nivel suficiente para aspirar al triunfo final.

El torneo se presento ayer por la tarde en la sede de la Diputació de València, con la presencia del presidente Toni Gaspart. Gracias a la Diputació, y a la colaboración de otras empresas ha sido posible este torneo calificado como el Torneo de la Igualdad, al colocar la atención mediática y los premios económicos al mismo nivel entre hombres y mujeres.