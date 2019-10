El valenciano Pablo Marí hace historia en Maracaná

El defensor de Almussafes Pablo Marí, autor de uno de los goles con que el Flamengo se impuso por 5-0 al también brasileño Gremio y que garantizaron su clasificación para la final de la Copa Libertadores, aseguró sentirse «orgulloso» de ser el primer español en disputar la final de la mayor competición sudamericana. «Creo que hoy es un gran día para el fútbol, para el Flamengo y para mí. Un día muy especial, con gol incluido en el partido de hoy y con vista al de aquí a un mes en que, creo, voy a ser el primer español en disputar una final de la Libertadores», afirmó Pablo tras la victoria del conjunto carioca.

El valenciano, que también es el jugador con mayor acierto en el pase de la competición con 4 pases fallados de los 223 que ha dado en cinco partidos (98,2 por cien de éxito), fue uno de los jugadores más destacados en la goleada que clasificó al Flamengo para una final en la que se medirá a partido único el próximo 23 de noviembre en Santiago de Chile a River, que el martes eliminó a Boca. «Para mí es algo increíble venir aquí y en cuatro meses hacer todo esto, así que estoy muy ilusionado, con muchísimas ganas, muy orgulloso de todo el trabajo que llevo de todos los años atrás. Un abrazo muy fuerte a todo mi país que sé que hay mucha gente que me sigue», aseguró. Sobre el tanto que anotó en la semifinal frente al Gremio, el tercero desde que llegó al Flamengo, dijo estar muy contento porque anotar un gol en una semifinal de la Libertadores es algo que no olvidará en toda su vida. «Ya tengo dos goles en Liga y uno de la libertadores. Espero no parar y también meter uno mas en la final o en lo que quede de la Liga».



Un reto ante River

Pablo desveló que los jugadores del Flamengo vieron por televisión los dos partidos disputados por el River Plate contra el Boca Juniors en la semifinal de la Libertadores y saben que tendrán un rival difícil en la final. «Tienen un gran equipo con jugadores de mucho nivel, pero nosotros también. Va a ser una final muy bonita tanto para disputarla como para verla. Un partido para disfrutar el fútbol e ir a ganar», dijo.

Pablo se ve cerca del éxito y ahora no quiere dejar escapar ninguno de los objetivos que tiene a su alcance: «Estamos muy bien posicionados en la Liga. Creo que el equipo está haciendo un gran trabajo. Queda muchísimo (doce jornadas), evidentemente, y muchos puntos por repartir aún, pero somos un equipo muy fuerte, con muchísima confianza, con muchas ganas de ganar cosas. Entonces creo que podemos ganar los dos títulos» Es la primera vez en su carrera en que tiene la expectativa de ganar no sólo uno sino dos títulos.