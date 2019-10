Dubljevic volverá a jugar con máscara

El regreso ayer a los entrenamientos del Valencia Basket vino marcado por la actualidad física de la plantilla. Y es que no son pocos los frentes que tienen ahora abiertos los servicios médicos del club. De todos ellos el más preocupante es el relativo a las molestias que sufre Sam Van Rossom en su rodilla izquierda. La misma que le llevó dos veces a pasar por el quirófano –la primera en febrero de 2016 en Barcelona y la segunda en junio de 2017 en Bélgica–

El base no pudo jugar la segunda parte del choque ante el San Pablo Burgos tras sentir un intenso dolor en una articulación de esa rodilla. Todas las alarmas saltaron de inmediato ya que, aunque ha tenido molestias en otras ocasiones, las sensaciones del jugador eran mucho más agudas en este caso. En este sentido, las pruebas a las que ha sido sometido no han revelado nada grave, aunque desde el club quieren realizarle más pruebas y esperar a ver cómo evoluciona la rodilla. Entre otras cosas porque el dolor no ha remitido y eso le está impidiendo ejercitarse junto al resto de sus compañeros. Tanto es así que mañana su baja está confirmada en el duelo de Euroliga en el Palau Blaugrana ante el Barça. La incertidumbre, por tanto, se prolonga a la espera de tener identificado cual es el problema exacto que afecta al jugador belga.

El que sí podrá estar en Barcelona, pese a que no estaba ni mucho menos garantizado, es Bojan Dubljevic. El pívot montenegrino, tras un fuerte golpe con Ferran Bassas, sufrió en el mismo encuentro ante el San Pablo Burgos la fractura de los huesos propios de la nariz con desviación. Una vez descartados problemas mayores, Dubljevic ya sabe que puede entrenar y jugar con el equipo aunque por el momento deberá ir protegido con una máscara. En su caso, afortunadamente, ya tiene una hecha a medida que lució, de hecho, hace un par de temporadas –ayer entrenó incluso con ella puesta–.

Junto al balcánico, la otra buena noticia llega con la recuperación de Joan Sastre. El balear sufrió una rotura fibrilar en el músculo vasto medial de su pierna izquierda en la pista del Olympiacos que le ha hecho perderse los últimos cinco partidos. Sin embargo, este lunes realizó su primer entrenamiento con el grupo y estará a disposición de Ponsarnau ante el Barça. Por último, no hay novedad en cuanto a Mike Tobey, que sigue trabajando al margen del grupo por su esguince de tobillo.