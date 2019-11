Orellana tumba al Villarreal en el 94

El chileno Fabián Orellana dio el triunfo sobre la bocina al Eibar en el tiempo de descuento después de que el Villarreal empatase el primer gol de Kike García ya en el tramo final del partido dando a su equipo un triunfo que los aleja de los puestos descenso a costa de dejar a los castellonenses fuera de los puestos Champions (2-1).

Al inicio, pese a que no tenía el balón tanto como le gustaría, al Villarreal no se le veía demasiado incómodo defendiendo los balones laterales. Enfrente, Orellana era el hombre más peligroso del EIbar, pero sus compañeros no parecían entenderle en algunas jugadas, pese a que el chileno rompía líneas con facilidad y parecía omnipresente en el ataque local. Chukweze tuvo el 0-1 en el último minuto de la primera parte, pero su remate se marchó por encima de la portería y así se llegó al descanso, con un Eibar dominador pero muy fallón en el remate, y con un Villarreal que esperaba su ocasión sin desesperarse.

En la reanudación, cuando Moi Gómez esperaba para ingresar en el terreno de juego, un córner botado desde la derecha fue perfectamente cabeceado por Kike García, que anotaba su primer gol de la temporada y adelantaba a un Eibar que, por llegadas, había hecho méritos para ello. Al Villarreal no le quedaba más remedio que tirarse hacia arriba a por el empate, y Calleja dio entrada a Gerard Moreno para tratar de, al menos, igualar el resultado. Los amarillos lograron retrasar la defensa armera, algo poco habitual aunque vaya ganado, y Mendilibar arengaba a los suyos para que no cambiasen su estilo habitual.. Y llegó la pesadilla para el Eibar, cuando Gerard Moreno aprovechó el regalo defensivo del EIbar para batir de forma magistral a Dmitrovic, ante el enfado de Mendilibar. Asenjo con dos espectaculares intervenciones evitó, o retardó, el 2-1. También Ekambi tuvo la suya para redondear la remontada, pero su disparo golpeó el lateral de la red en pleno tiempo de prolongación. Pero fue Orellana, el mejor del partido, el que dio al Eibar el gol de la victoria en el minuto 94.