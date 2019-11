El Castellón doblega al At. Levante en el Ciutat y se mete en promoción

El Atlético Levante UD cayó ayer en el Ciutat de València ante un Castellón al que esta victoria lo coloca en posiciones de promoción a la Liga Adelante. El conjunto castellonense se impuso en un partido igualado en el que el filial levantinista no le perdió la cara al encuentro hasta el minuto 80, cuando Muñoz sentenció la victoria albinegra.

Comenzó el encuentro con una gran ocasión del conjunto dirigido por Tevenet, ya que Arturo lanzó el esférico al travesaño y metió el miedo en el cuerpo al equipo castellonense. Poco después vendría la réplica del Castellón con dos jugadas en las que Picón intervino con gran acierto evitando los tantos visitantes. Fue Sandoval en dos ocasiones quien tuvo la oportunidad de hacer gol pero sus dos disparos se marcharon fuera del arco. Llegó el tanto del CD Castellón de cabeza, obra de Rubén. Pese a ello, el Atlético Levante UD no bajó los brazos y fue Arturo quien golpeó el balón poco después pero no logró alcanzar portería.

No iba a rendirse el conjunto granota, ya que, nada más empezar la segunda mitad, Arturo, tras un pase de Joan, falló una ocasión clara ante el portero rival que consiguió despejar la pelota. Chuma tuvo, tres minutos después, otra ocasión gracias a un potente disparo que se marchó muy cerca de la portería rival. El peligro no cesaba para el CD Castellón. Llegó una doble oportunidad granota que no pudieron aprovechar ni Chuma ni Eliseo. Cuando apenas quedaban 10 minutos para acabar, Muñoz del Castellón batía a Picón para poner el 0-2 definitivo en el marcador.