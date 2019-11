García Dols: "La carrera de casa siempre es especial"

El piloto castellonense Sergio García Dols del Team Estrella Galicia 0,0 Moto3, afrontará este próximo fin de semana la última cita de la temporada del Campeonato del Mundo con el Gran Premio de la Comunitat Valencia en el Circuit Ricardo Tormo.

Tras su sensacional primer podio mundialista en Sepang, en el Gran Premio de Malasia, donde finalizaba segundo, este fin de semana rodará en un trazado que conoce bien ya que el pasado año, cuando era piloto del FIM CEV Repsol, ganó dos de las cuatro carreras que se celebraron. «Es la carrera de 'casa' y siempre es especial. Antes me ponía nervioso al correr delante de mi familia y amigos en Valencia, pero ya no me pasa; espero lograr un buen resultado», afirma Sergio antes de remarcar que ha podido «descansar un poco tras lo dura que ha sido la gira transoceánica. En València debemos seguir trabajando en la misma línea y no confiarnos porque conozca el circuito».