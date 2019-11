Lucic, un talento impedido en la Fonteta

El Valencia Basket recibirá mañana en la Fonteta al Bayern de Múnich en la octava entrega de la Euroliga. El conjunto alemán llega con un balance algo irregular de tres victorias y cuatro derrotas pero con la sensación de ser un equipo que puede ir a más. En su plantel Monroe, jugador con experiencia en la NBA, es el pilar fundamental, aunque uno de sus escuderos de garantías es un viejo conocido para la afición «taronja» y no es otro que Vladimir Lucic.

El alero serbio cumple su cuarta campaña en el cuadro bávaro y es uno de los referentes indiscutibles del bloque dirigido por Radoncic durante este año.

Como algunos otros casos la sensación que se tuvo en el Valencia Basket con Lucic, es que las eternas lesiones jamás permitieron ver el auténtico potencial de un jugador explosivo, sobrio y regular en sus números. Su llegada al club «taronja» se remonta a junio de 2013. Tras cuatro años en el Partizán, el Valencia Basket llamó a la puerta de un jugador que sorprendía a Europa por su capacidad de liderazgo ya que con sólo 24 años era el capitán del conjunto serbio. El cuadro valenciano hizo en aquel momento un movimiento rápido con un contrato por dos temporadas por otro opcional que muchos pensaban que nunca llegaría a cumplir ya que varias franquicias de la NBA estaba tras sus pasos.

Ese mismo verano lo que parecía ser un guión perfecto se torció tras una lesión en la espalda que le privó de estar con la selección en el Eurobasket de aquel año. Superada esa dolencia, se le sumaron otras de manera prácticamente seguida. Un edema oseo en el tobillo, problemas en las cervicales y otra dolencia en un pie le obligaron a pasar por el quirófano hasta en dos ocasiones en apenas tres meses. Esa campaña el Valencia Basket ganó en Kazan la Eurocup y Lucic participó aunque con un rol muy secundario.

Los siguientes años siguieron la misma vertiente. La espalda fue el auténtico azote del serbio, que poco a poco fue perdiendo protagonismo hasta que, con Pedro Martínez en el banquillo, su papel fue testimonial gracias a la explosión de Romain Sato.



Traspaso al Bayern en 2016

En verano de 2016, Lucic dejó la Fonteta y llamado por Djordjevic, que lo conocía por su paso por la selección, lo reclutó para un Bayern en el cual también estaba Toni Muedra, hombre que en su día lo llevó a la Fonteta.

Su llegada a Alemania ha supuesto un impulso en su carrera ya que se ha convertido en un jugador clave con el paso de los años. El propio jugador reconocía hace unos días que haber dejado atrás los problemas físicos ha sido un alivio. «Me siento realmente bien. Ya no pienso en las lesiones. No era fácil para mí en el pasado volver a jugar después de pasarme muchos meses lesionado», afirmó. La polivalencia es una de las virtudes de un renovado Lucic ya que alterna el puesto de alero y de ala-pívot. Con un talento innato su capacidad física ha dado un vuelco para bien, lo que le convierte en una de las amenazas que deberá tener en cuenta el Valencia Basket. Un talento serbio que no eclosionó como «taronja», un jugador que dejó un poso lleno de muchos interrogantes.



Van Rossom, intervenido

El base belga Sam Van Rossom fue intervenido en Amberes por el doctor Declercq. La operación consistió en una extracción de un cuerpo libre en la rodilla izquierda. El jugador estará de nuevo disponible en un plazo estimado de cuatro semanas.