Márquez: "Intentaré dar espectáculo"

Con la tranquilidad de llegar a Cheste con el título ya en el bolsillo y con ganas de revancha tras su caída del año pasado, Marc Márquez llegó ayer a Valencia entre una gran expectación, con cientos de aficionados haciendo largas colas para poder entrar al evento que iba a protagonizar en el concesionario Honda Centerauto a partir de las 18:45.

El campeón del mundo de MotoGP fue la mano inocente que sorteó tres entradas dobles para el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, también con pases de paddock, pero antes habló de cómo había sido su temporada, de la alegría de ver campeón a su hermano, de Jorge Lorenzo, de su futuro, de Valentino Rossi y, sobre todo, de su motivación para cerrar el año por todo lo alto en el Circuit Ricardo Tormo.

Sobre cómo afronta la carrera de este domingo, el de Cervera destacó que «queda una carrera pero por suerte ya está todo el trabajo hecho. Ha sido un gran año y más con el título de mi hermano también. El año pasado estaba teniendo un buen fin de semana en Cheste, pero llovía y, por cabezón, me caí. Este año intentaré hacer una buena carrera, dar espectáculo, estar en el podio y luchar por la victoria.

A pesar de tener ya ocho títulos mundiales (seis de ellos de MotoGP), Marc asegura que mantiene la motivación al máximo, aunque no sabe si podrá llegar a los 40 años, como su gran rival, Valentino Rossi. Cada temporada intento superarme pero el próximo año será más difícil porque he hecho récord de puntos y ha sido increíble.Hace cinco años no, pero ahora solo me preocupa el campeonato, da igual ganar de 1 punto que 139, antes quería ganar todas las carreras. Respecto a Rossi, el pasado es el pasado, pero tiene mucho mérito llegar a los 40 años con tanta motivación y aguantando tanta presión. Yo no sé hasta dónde llegaré pero depende del físico y de la cabeza».

No fue la única vez que se refirió a Valentino Rossi, ya que fue cuestionado sobre el duelo que tendrá el italiano con el campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton, el próximo 9 de diciembre en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. «Valentino estará más cerca de Hamilton en coches que Hamilton de Valentino en motos. La distancia en motos es más grande, pero sé que Hamilton va muy bien».

Respecto a la posibilidad de lograr por tercer año consecutivo la triple corona (HRC Repsol Honda está a dos puntos de Ducati), Marc recordó que no ha sido un año fácil para su compañero Jorge Lorenzo en su primer año en Honda».

Jorge está teniendo un bache grande, pero él es el primer interesado en salir y Honda le apoya. Yo intentaré estar al 100% y a ver si podemos ganar la triple corona, con el título de equipos».

Sobre su futuro en el Mundial y un hipotético cambio de equipo, recalcó que por el momento no se le pasa por la cabeza. «Estoy en el equipo que siempre he soñado, en el que estaban mis ídolos, Doohan, Crivillé, Valentino, Hayden, Pedrosa. Es la fábrica con más potencia, me siento cómo y valorado».

Respecto a la posibilidad de correr algún día en MotoGP con su hermano en la parrilla, se mostró esperanzado, aunque entiende su decisión de esperar un año más a pesar de haber sido ya campeón del mundo de Moto2. «Cuando gana Álex me alegro más que cuando gano yo. Desde fuera se sufre mucho más. Moto2 es una categoría que da miedo y en la que han desaparecido muchos campeones de Moto3. Creo que ha sido valiente por repetir, para 2020 tenía alguna probabilidad de subir a MotoGP, pero tiene que buscar su momento para llegar y poder quedarse años. Me encantaría coincidir con él en MotoGP, sería un sueño». Su hermano Álex también estuvo en València, en el restaurante Nómada Urban Mood, firmando autógrafos.