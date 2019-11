Con la Fonteta todo es posible

La Euroliga consume esta noche una nueva jornada en la Fonteta con un Valencia Basket que no puede encajar más golpes y que esta obligado a ganar. El conjunto «taronja» recibe al Bayern de Múnich en uno de los momentos más duros de la temporada tras haber caído en los tres últimos choques y con la premisa de retornar cuanto antes a la senda de la victoria tanto para no descolgarse de manera definitiva en la clasificación como para reforzarse a nivel anímico.

En una semana en la que el club confirmó a Ponsarnau tras los últimos reveses, el Valencia Basket afronta ante el cuadro alemán el primero de los cuatro partidos consecutivos como local en menos de una semana. Lo que podría ser el auténtico pilar sobre el que apoyarse para intentar el resurgimiento tiene los visos de ser una misión de reconciliación con la grada. El último compromiso jugado en casa ante el Gran Canaria supuso cierto punto de desencuentro entre una parte de la afición y el equipo. Es lógico que los seguidores «taronja» hayan mostrado su enfado y preocupación pero también lo es que su ayuda es fundamental para devolver al equipo a flote y ese particular alegato es sobre el que se amparó Ponsarnau. «No espero mi mejor llegada a la Fonteta. El público viene para hacer lo que quiera aunque sí que me gustaría que durante el partido esté con los jugadores porque así tendremos más oportunidad de ganar», indicó.



Monroe, el peligro alemán

El propio entrenador catalán reconoció que estas semanas no están siendo sencillas a nivel personal debido al constante pulular sobre su figura y la sombra de un despido. «No negaré que no es agradable pero hace mucho tiempo que descubría que es parte del trabajo de ser entrenador profesional. Creo que tenemos talento pero aún no tenemos no tenemos calidad para competir y ganar todos los partidos que queremos ganar. Se trata de persistir y mejorar», afirmó.

En cuanto al parte físico la única baja que tendrá el Valencia Basket será la de Van Rossom. El base belga fue intervenido hace un par de días en Amberes y ya se encuentra inmerso en un proceso de recuperación que le tendrá alejado de las canchas durante las próximas cuatro semanas. Con esta situación, Ponsarnau tendrá únicamente que hacer un descarte para el choque de esta noche.

El Bayern Múnich llega a la Fonteta con un balance de tres triunfos en las siete jornadas disputadas aunque acumula dos derrotas consecutivas. Greg Monroe es su mejor jugador junto al exjugador «taronja» Lucic. El técnico Radonjic tendrá la baja de Lessort mientras que Dedovic será duda.