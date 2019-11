El Mundial garantiza un mínimo de tres grandes premios en cinco años en Cheste

El futuro del Gran Premio de la Comunitat Valenciana a partir de 2022 se ha convertido en una de las preocupaciones de la Generalitat y de los responsables valencianos desde que el consejero delegado de Dorna, Carmelo Ezpeleta, anunciara sus planes de alternar las cuatro pruebas españolas en el calendario ante la entrada de nuevos países en el Mundial de MotoGP. Aunque el acuerdo actual garantiza la disputa del Gran Premio hasta 2021, los nuevos planes de la empresa organizadora del Mundial obligan a adelantar los contactos y las negociaciones para intentar mantener el mejor acuerdo posible para los intereses valencianos.

Aprovechando el GP de ayer y la presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en Cheste, hubo una reunión con el propio Carmelo Ezpeleta para intentar poner las bases de un futuro acuerdo. Nada se cerrará al menos hasta febrero de 2020, cuando volverán a reunirse las partes implicadas para perfilar al máximo el nuevo contrato, pero de momento, el consejero delegado de Dorna se ha comprometido a que Cheste acoja al menos tres de los siguientes cinco grandes premios.

Una propuesta que no encaja con el deseo de la Generalitat de seguir acogiendo cada año la última prueba del Mundial, pero que podría incluso ser ventajosa respecto a otros circuitos españoles, ya que si se mantiene esa alternancia en un período de cinco años, Motorland, Montmeló o Jerez podrían quedarse con solo dos grandes premios en el siguiente lustro.

En cualquier caso, Dorna y la Generalitat se han emplazado a otra reunión formal en febrero para evaluar al detalle el nuevo panorama del calendario mundial y, con un conocimiento más detallado de las obras y el cumplimiento de las condiciones en los nuevos circuitos (Brasil, Hungría y Finlandia), estudiar la posibilidad de ganar algún año más para Cheste. Una cuestión previa a la negociación del canon a pagar, pero que desde la Generalitat entienden que en ningún caso ha de ser mayor del actual, sobre todo si al final hay que aceptar la situación de perder la organización de algún GP por la alternancia.

El propio Ximo Puig dejó clara la postura de la Generalitat Valenciana antes de la reunión que hubo después con Ximo Puig. "Para nosotros es siempre una alegría que el Circuit Ricardo Tormo culmine el Mundial. Nos gustaría que así fuera siempre en el futuro", comentó Ximo Puig a su llegada a las instalaciones para presenciar la carreras, antes de agradecer a los organizadores del evento: "La organización de un evento que atrae a más de 200.000 personas, hay que agradecer a todos los que lo hacen posible

"La voluntad de la Generalitat es bien clara, siempre lo dijimos desde 2015 que este Gran Premio valía la pena y es un evento por el que íbamos a apostar siempre. Entendemos la visión de Dorna y la respetamos, pero Cheste no es un circuito igual que otros", comentó. ·Es una cuestión que va a decidir Dorna. Nosotros sabemos lo que queremos y Dorna lo sabe. Desde el punto de vista climatológico, desde la ampliación del Circuit y la voluntad de la afición. Hay tantas razones para apostar por Cheste que Dorna decidirá y respetaremos su decisión. Pero vamos a singularizar la posición del Circuit".

En este sentido, añadió que "Ezpeleta sé que tiene una magnífica idea de lo que es este circuito, y lo sabe perfectamente y siempre ha defendido que se finalice el Mundial aquí, que para nosotros es un plus muy importante. Pero son decisiones que se toman en el orden de la globalización, y entendemos que hay movimientos. Nosotros vamos a estar ahí como una solución permanente".

"Es bueno que no sea una subasta, como ha dicho Ezpeleta", siguió explicando. "No es solo una decisión económica. Nosotros aportamos argumentos favorables, pero no se trata de hacer una carrera alocada en lo económico, y está muy bien que Dorna no haya elegido ese camino. Nosotros aportamos un circuito de primera dimensión, con capacidad de crecimiento y de conexión con la afición que otros tienen, pero no como nosotros. Tenemos muchos factores positivos. Ezpeleta lo sabe perfectamente. No se trata de ir más allá. Cheste siempre estará aquí. Las decisiones que se puedan tomar, que serán a partir de 2022, veremos cómo van evolucionando, porque pueden haber otros circuitos con mayor dificultad... La vida está para competir".

Además, el Circuit está pendiente de una ampliación para ampliar el aforo y cerrar el anillo de gradas, entre otras actuaciones. "La voluntad del Consell es hacer esta ampliación lo antes posible. Se va a empezar este 2020".

En todo caso, no cree que la decisión vaya a cerrarse en esta edición. "Estas decisiones no son decisiones que se tomen a la ligera. Le expresaremos nuestra opinión y nuestro compromiso con el Gran Premio. Lo importante es que esa conexión que ha existido entre Dorna, la Generalitat y el Gran Premio de la C. Valenciana continúe, como en estos cuatro años. Hay que pensar más en el largo plazo que en el corto plazo":

"Pocas zonas de Europa hay para terminar un Mundial en noviembre como aquí, uno de los circuitos más impresionantes, la afición..., pero para avanzar hay que empatizar y entender a la otra parte, y dialogar", continuó. "Tendremos plantes alternativos, porque Cheste no es solo el Gran Premio, aunque este es el motor del Circuit. Pero no quiero imaginármelo. Si no es así, veremos las circunstancias. Pero yo soy optimista para el futuro porque veo la potencialidad de este circuito y toda esa conexión que existe entre el mundo del motor y la Comunitat Valenciana", concluyó.