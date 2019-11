Puig: "Hay tantas razones para apostar por el Circuit"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló en el Circuit «Ricardo Tormo», donde ayer se celebró el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que no quiere imaginarse un final de temporada en un circuito diferente al valenciano, ante los cambios que se van a producir en 2022 por parte de Dorna, empresa organizadora.

«No quiero imaginarme un final de temporada en otro circuito, pero soy optimista. Esta es una cuestión que decide Dorna. Nosotros sabemos lo que queremos y Dorna sabe lo que queremos, en cualquier caso, condiciones como las que tiene este circuito, la climatología y por lo que significa este circuito, que en el futuro ampliará más, por la afición... Hay tantas razones para apostar por Cheste», sentenció

«El CEO de Dorna (Carmelo Ezpeleta) lo dijo aquí, sé que sabe perfectamente y ha defendido siempre Cheste y que finalice aquí el Mundial, pero son decisiones que se toman en el orden de la globalización y esta es una competición global. Entendemos que haya movimientos y se acuerde lo que se acuerde vamos a estar ahí como una solución permanente», aseguró.

Puig recalcó que lo importante es que «esa conexión que ha existido y que existe entre Dorna y la Generalitat y que el Gran Premio de la Comunitat Valenciana continúe. Estamos porque haya una buena relación como ha habido anteriormente y pensamos que ese es el camino que hay que seguir, hay que pensar mas en el largo plazo que en el corto plazo».

«Hay pocas zonas en Europa con esta climatología, con un circuito tan impresionante y esta afición, pero también hay que empatizar con la otra parte y hay que dialogar», agregó.

Además, el presidente se congratuló de que Dorna no haya convertido la elección a partir de 2022 de la presencia de circuitos y el final de temporada en una subasta.

«Me parece una buena decisión que no sea una subasta. Tenemos que buscar otro tipos de soluciones. Nosotros aportamos esas condiciones que defienden nuestra posición, para carreras alocadas la Generalitat no está y Dorna no está tampoco en ese camino. Tenemos muchos factores positivos y ahí es donde vamos a intentar colocar nuestra posición», explicó.

«Las decisiones son en 2022 veremos cómo en el transcurso del tiempo van evolucionando porque puede haber otras situaciones y circuitos que tengan dificultad». «Entendemos la visión de Dorna y la respetamos, pero pensamos que Cheste no es exactamente igual que otros», continuó.