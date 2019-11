Amistades peligrosas

Con cara muy distinta a la de hace apenas cuatro días afronta el Valencia Basket el doble compromiso continental ante el Zenit San Petersburgo y el Khimki. Las contundentes victorias ante el Bayern Munich en la Euroliga y el Casademont Zaragoza en la ACB, unidas también a la notable mejoría en el juego, han calmado las aguas en el entorno del club y tranquilizado unos ánimos que amenazaban seriamente a la línea de flotación del proyecto.

No hay nada que los resultados, en este caso las victorias, no puedan arreglar, por eso todos en el equipo son conscientes de que deben seguir dando pasos adelante. Algo que pasa por continuar sumando victorias. Sobre todo cuando hablamos de los partidos que se disputan en casa. Como el de esta noche ante el Zenit San Petersburgo, colista de la Euroliga con sólo dos victorias –las mismas que el Valencia Basket–, pero que el pasado jueves en Estambul ante el Efes demostró enorme capacidad competitiva y mucha hambre de victorias. Tanto es así que, tras un parcial de 21-38 en el último cuarto, estuvo a punto de remontar el choque ante el conjunto turco (90-88).

Un partido, por cierto, en el que Will Thomas no estuvo especialmente acertado –apenas 3 puntos, 1 rebote y 2 asistencias en casi 22 minutos–, y que los de Ponsarnau intentarán que repita en su regreso a La Fonteta. Algo que no será nada sencillo pues el ala-pívot es ya una de las grandes referencias del conjunto ruso, respondiendo de esta manera a la importante apuesta que Joan Plaza realizó por él este verano. No en vano, en la Euroliga promedia 9,3 puntos, 4, 4 rebotes, 1,5 asistencias y 12,9 de valoración.

El de Baltimore se reencontrará con una afición que le idolatró durante sus tres campañas en València tras su papel clave en la conquista de la Liga Endesa de 2017, la Supercopa de ese mismo año y la Eurocup de la pasada temporada.

«Nuestro querido Will Thomas, nos gusta incluso viéndolo en video como rival. Es un jugadorazo, que juega con equilibrio, mentalidad y una capacidad competitiva enorme, por eso queríamos que siguiese con nosotros pero no lo pudimos conseguir», aseguró Jaume Ponsarnau en la previa. «Una de las claves está en poder hacerle frente. El tema con él, y nosotros gozamos de él, es que si te preocupa mucho su defensa se convierte en un mejor pasador. Hay que encontrar un equilibrio entre defenderle bien y que no se aproveche el resto de su equipo». destacó el de Tàrrega.

A la dirección de Plaza se suma la presencia de muchos jugadores que pasaron por la liga española y además de Thomas, también están el ex del Andorra Andrew Albicy, el del Baskonia, Andorra y Tenerife Colton Iverson, el del Barça y Manresa Alex Renfroe, los ex del Tenerife Tim Abromaitis y Mateusz Ponitka y el ex del Real Madrid, Gustavo Ayón. Precisamente el mexicano, junto a Thomas y Ponitka son las principales referencias ofensivas del Zenit, además del escolta estadounidense Austin Hollins.

Además de la defensa sobre Will Thomas, Jaume Ponsarnau puso especial énfasis también en la defensa de Ayón, pero también sobre el resto porque si no «tendremos vías de agua», dijo. El técnico taronja contará con la única baja por lesión del base belga Sam Van Rossom y tendrá que hacer un descarte más. En este sentido, explicó que la ausencia de San Emeterio este pasado domingo se debió a un proceso vírico que horas antes afectó a Joan Sastre.