Unionistas - Real Madrid, en directo

El modesto recinto de Las Pistas y unas condiciones climatológicas adversas, con temperaturas bajas y nieve en Salamanca, mide la ilusión por la Copa del Rey del Real Madrid, que examina su superioridad ante un conjunto de Segunda B como Unionistas que vivirá el día más grande de su corta historia, con tan solo siete años de existencia.





El nuevo formato de la Copa del Rey alimenta los sueños de los modestos. Salamanca vivirá un día de fiesta con la visita del Real Madrid, precavido por el peligro de la eliminatoria a un solo partido y con Zinedine Zidane sin cesiones, con una convocatoria de jugadores del primer equipo y sin ningún canterano, como ocurría en anteriores ediciones.

Con máximo respeto a Unionistas, al que el Real Madrid apoyó en su decisión de jugar en Las Pistas, concienciado para un partido en un terreno donde no están acostumbrados a jugar y con un clima duro, los jugadores madridistas encaran su estreno copero.

Zidane sólo ha concedido descanso a Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric y Rodrygo. No puede contar con los lesionados Eden Hazard y Marco Asensio. El once que debe mantener viva la racha de 17 partidos sin perder, será una mezcla entre titulares y suplentes en un día en el que debe dar un paso al frente la segunda unidad.

Futbolistas cuyo compromiso está en entredicho en el madridismo como Gareth Bale y James Rodríguez deben convertir un 'castigo' en oportunidad, un encuentro ante un Segunda B en el que deben brillar y asumir responsabilidades. Zidane confirmó que tras unas inesperadas molestias ante el Sevilla, ambos están para jugar y dar la cara en un día difícil para las estrellas.

Junto a ellos se perfilan novedades en el once como Areola en portería, Nacho Fernández en el lateral derecho si Zidane no quiere arriesgar con Dani Carvajal en un partido que habría jugado Álvaro Odriozola en el caso de no irse cedido. Brahim Díaz y el brasileño Vinicius se perfilan titulares en un partido en el que Luka Jovic debe poner soluciones a su mala racha goleadora. En caso de no funcionar, Karim Benzema estará listo para el rescate si es necesario.

Unionistas de Salamanca encara los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con la idea de seguir soñando y sobre todo disfrutar la oportunidad de jugar ante un equipo de la grandeza del Real Madrid. El conjunto que entrena Jabi Luaces llega en un gran momento de juego y de resultados después de un inicio de curso en los últimos puestos del Grupo II de la Segunda División B.

Pero desde que Luaces se hizo cargo del equipo salmantino, a finales de octubre pasado, los resultados han empezado a sonreír y ahora ya piensa en escalar posiciones después de una racha de grandes partidos, de encuentros de lucha que o gana o empata.

Para el partido de este miércoles, el entrenador de Unionistas quiere sacar a su mejor once con una convocatoria que dará por la mañana y en la que no incluirá a los cuatro jugadores que han llegado en el mercado de invierno, como un reconocimiento a los que han empezado la temporada.

Son sabedores de que el partido contra el Real Madrid es muy complicado sacarlo adelante, como ha reconocido el propio Luaces en rueda de prensa, y que para conseguirlo "tiene que haber muchas ayudas, cercanía entre líneas, además de jugar corto y estrecho".



. Alineaciones probables:

Unionistas: Mario Fernández, Piojo, Góngora, Zubiri, Pedro López, José Ángel, Gallego, Javi Navas, Pablo Aguilera, Guille Andrés y Óscar González.

Real Madrid: Areola; Nacho, Varane, Militao, Marcelo; Valverde, James, Brahim; Bale, Vinicius y Jovic.

Árbitro: Melero López (colegio andaluz)

Estadio: Las Pistas.

Hora: 21.00.