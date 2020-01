"Nos espera una eliminatoria difícil ante el Lointek Gernika"

A pocas semanas de cumplir los 25 años, Rebeca Cotano suma ya seis temporadas en el Valencia Basket femenino y el martes hizo historia al convertirse en la jugadora con más partidos del club al llegar a 135 y superar a Esther Díaz. Asegura que aprende y disfruta de cada minuto que tiene y prefiere pensar en los objetivos de este año antes que en su futuro. «A nivel personal logré un récord para la historia del club, pero lo más importante fue la victoria, que también es histórica. Ahora hay que seguir y preparar la próxima eliminatoria contra el Gernika», aseguró la jugadora, que valora cómo su equipo remontó la desventaja de 5 puntos de la ida. «Allí se nos puso más difícil por el viaje, la diferencia horaria y demás, pero aquí nos hicimos más fuertes, jugábamos en casa y teníamos claro que debíamos romper el partido en la primera parte, como así fue», explica.

Cotano habla también del próximo rival de la Eurocopa, el Lointek Gernika, en octavos de final, tras el sorteo de ayer. «Es un rival difícil, vamos a preparar primero el partido que tenemos este viernes contra ellas y a ver qué tal nos va luego en el cruce de la Eurocup. Pero está claro que ellas tienen un equipo muy completo y que nosotras estamos cortas de rotación por el tema de las lesiones. Aún así, lo vamos a preparar al máximo, como cada partido», dice.

La jugadora del Valencia Basket destaca el «cariño» de la afición taronja. «Lo siento siempre, la verdad», explicó. Y valora su progresión hasta llegar dónde está. «Siempre digo que no me esperaba llegar hasta aquí. Ha sido un cambio progresivo pero muy rápido porque fuimos de Nacional a Liga 2, luego a Liga 1 y ahora a Eurocup. He disfrutado cada etapa a tope y espero seguir sumando muchos partidos», afirma.

El otro día se le acercó en La Fonteta un aficionado con su camiseta, este martes le hicieron una pancarta y le aplaudieron al entrar al campo y anunciar por megafonía que hacía historia en el club. Sin duda, tiene ganada a la afición. «Eso para mí es lo más increíble porque el cariño, aunque parezca que no lo notamos, te puedo asegurar que sí y mucho. El factor Fonteta es muy importante y las jugadores nos sentimos muy queridas por la afición.