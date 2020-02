Alcácer: "Sé que no me equivoco al venir al Villarreal"

El delantero internacional valenciano Paco Alcácer señaló durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal, por lo que resta de temporada y cinco más, que considera que no se ha equivocado al regresar al fútbol español y en concreto al club castellonense. «Tenía ganas de volver a LaLiga. Hay veces que tomas decisiones de salir fuera, pero es verdad que volver a casa es muy importante para mí y mi familia. LaLiga Santander es la mejor y sé que no me equivoco al regresar y venir al Villarreal», apuntó el atacante, que llega procedente del Borussia Dortmund.

El jugador valenciano es el fichaje más caro en la historia del Villarreal, que ha abonado al club alemán 25 millones de euros por su traspaso. «Es muy importante ver cómo un club tiene tanto interés por ti, cómo se han esforzado por mi llegada, por lo que es de valorar mucho. Yo también tenía ganas de venir y hubiera preferido que se hubiera dado antes», aseguró. «Solo puedo dar las gracias por el esfuerzo y la ilusión que han mostrado por que estuviera aquí, la verdad es que todo han sido muestras de cariño. Estoy muy contento y estoy encantado por como me han recibido. Conozco a muchos jugadores y eso me lo pone mucho más fácil. Cazorla lo conozco de hace tiempo, es verdad que él ha ayudado a que tomara esta decisión, la tenía tomada, pero lo de Santi siempre ayuda», agregó.

Preguntado por las opciones que tuvo de recalar en el Valencia, en el caso de que se hubiera concretado el traspaso de Rodrigo Moreno al Barcelona, manifestó que «todo eso son casos hipotéticos». «¿Y si hubiera pasado otra cosa, qué hubiera pasado? Lo único que digo es que estoy aquí y que estoy muy feliz de estar aquí. El Villarreal ha hecho un gran esfuerzo por mí, por lo que se lo tengo que agradecer y mucho. Ya no puedo decir más», insistió.

«Las sensaciones son muy buenas, todo son sensaciones positivas hacía a mí, desde que he llegado, la gente, el equipo y el club, todo ha sido muy positivo. Solo puedo agradecerlo y demostrar en el campo mis ganas e implicación. Ese es mi objetivo. Pero es verdad que si estás bien y estás a gusto, todo es siempre más fácil», continuó. Con su fichaje, el Villarreal forma una dupla ofensiva de mucho nivel con Alcácer y Gerard Moreno.