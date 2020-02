El helicóptero de Kobe Bryant no sufrió fallos mecánicos

El helicóptero propiedad de Kobe Bryant que se estrelló hace dos semanas, acabando con su vida, la de su hija y las de otras siete personas, no tuvo fallos en su motor, según informó este viernes la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de EEUU (NTSB, en su sigla en inglés).

"Las secciones visibles de los motores no mostraron evidencia de un fallo interno no contenido o catastrófico", agregó la NTSB, que determinó así que el helicóptero no perdió potencia antes de estrellarse contra la ladera en Calabasas (California, EEUU).

En el momento de la colisión, Kobe Bryant, de 41 años, viajaba con su hija Gianna, de 13, y otras siete personas en su helicóptero, que usaba habitualmente para evitar el habitual tráfico de Los Ángeles.

También murieron el entrenador de béisbol de la Universidad de Orange Coast, John Altobelli, su mujer Keri y su hija, Alyssa, que jugaba en el mismo equipo que Gianna; una entrenadora de baloncesto, Christina Mauser; otra compañera del equipo y su madre, Payton y Sarah Chester; y el piloto, Ara Zobayan.

"Nuestros investigadores ya han desarrollado una cantidad sustancial de evidencia sobre las circunstancias de este trágico accidente. Y estamos seguros de que podremos determinar su causa, así como cualquier factor que contribuyó a ella, de modo que podamos hacer recomendaciones de seguridad para evitar que vuelvan a ocurrir accidentes como este", señaló el presidente de la NTSB, Robert L. Sumwalt, en un comunicado.

Si bien no destacó ningún hallazgo sobre el clima en el momento del accidente, la NTSB añadió que los vídeos y fotos de varios testigos "representan la niebla y las nubes bajas que oscurecen las cimas de las colinas".

De acuerdo a la NTSB, el helicóptero descendió a una velocidad superior a 600 metros (2.000 pies) por minuto antes del fatal impacto contra la ladera de una colina en Calabasas, California, provocando un accidente "de alto impacto".

El anunció se produce el mismo día que la viuda de Kobe, Vanessa Bryant, publicase en redes sociales que el próximo 24 de febrero se celebrará un memorial en recuerdo al exjugador de baloncesto, su hija, y los otros fallecidos en el Staples Center, la cancha de Los Ángeles Lakers.

La fecha, 24/2/20, contiene un simbolismo especial para la familia Bryant, ya que el dos es el número que portaba Gianna; el 24 es el que llevó Kobe Bryant gran parte de su carrera; y el 20 es el número de temporadas que jugó en Los Ángeles Lakers.