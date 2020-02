De tapados a por el Barça y la Copa del Rey en Málaga

Los precedentes contra el Barcelona no les favorecen, la hipotética semifinal contra el Real Madrid no invita al optimismo, las lesiones de Jordan Loyd y Van Rossom merman la línea exterior y no se gana la Copa del Rey desde 1998. Pero al igual que ocurrió en aquel primer título histórico para el Valencia, Basket, los taronja llegan sin la presión de sentirse favoritos y creen que su papel de 'tapados' –ningún entrenador ACB apuesta por ellos– les puede beneficiar para intentar dar la campanada en Málaga.

Eso sí, los 12 jugadores disponibles tendrán que realizar un sobresfuerzo físico, ya que cinco llegan con molestias, tal y como admitió ayer Ponsarnau. «Jordan Loyd y Sam Van Rossom no van a estar. Vives jugó con molestias ante el Estudiantes y el plan era dosificarlo allí. Hicimos lo que pudimos. Marinkovic arrastra molestias en la rodilla y está desde el lunes con tratamiento. Dubljevic si dice que está bien es que está bien, aunque seguro que con mucho dolor», destacó el de Tárrega. «Por otra parte, Ndour y Labeyrie pasaron mala noche y llegaron en malas condiciones para entrenar el martes. No hablo de más jugadores por no llorar más, hablo de cinco jugadores más los dos lesionados.... En todo caso esto no es nada grave ni nada contagioso».

El enfrentamiento en Málaga será la décima ocasión en la que estos dos equipos se encuentren en una fase final de la Copa del Rey. En los nueve precedentes jugados hasta el momento, el balance es favorable para el equipo catalán por 6-3. El Valencia Basket ganó al Barça en la Copa en la semifinal del año 2000 (75-73), en los cuartos de final de la edición de 2005 (76-83) y en la semifinal de 2017 (67-76).

Será la 21ª Copa del Rey para el Valencia Basket en los últimos 23 años, desde que la ganara en su debut en 1998. El equipo taronja tratará de romper su mala dinámica reciente en el torneo, en el que ha caído en los cuartos de final en cuatro de sus últimas cinco participaciones. Y aunque enfrente esté su bestia negra de esta temporada –han perdido los cuatro partidos contra el Barça de Mirotic, los taronja llegan con la máxima ambición para intentar eliminar al campeón de las dos últimas ediciones,que recupera a Cory Higgins pero pierde a Thomas Heurtel, que se lesionó en el tobillo en el último partido de Euroliga y está descartado. Su ausencia se une a la ya conocida del base Kevin Pangos.

Los taronja contarán con un importante respaldo de aficionados en este primer partido, ya que hasta 350 seguidores teñirán de taronja un a parte del Martín Carpena, uniendo a los aficionados que compraron en la venta general los abonos para el torneo indicando que eran seguidores del Valencia Basket con los que aprovecharon los packs que el Club ofertó para acudir al torneo una vez se consumó la clasificación, que incluían abono, desplazamiento y alojamiento durante los cuatro días.

Todo por ver al Valencia Basket clasificarse para las semifinales del sábado y seguir soñando con una Copa que se resiste desde hace 22 años, en un equipo liderado por un Rodilla que hoy se verá superado por Dubljevic en partidos jugados de taronja (435) y en partidos jugados con la camiseta del Valencia Basket en la Copa del Rey , con 13 encuentros para el montenegrino.



Épica remontada en la Minicopa

El Valencia Basket infantil masculino remontó hasta 17 puntos en el último cuarto para forzar una prórroga que dominó para conseguir la primera victoria en la Minicopa Endesa. Hoy a las 14 horas, segunda cita ante Cajasiete Canarias.