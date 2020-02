Adiós sin paliativos a la Copa del Rey

La Copa del Rey terminó para el Valencia Basket de una manera dura y tras una derrota de las que hacen daño. El conjunto «taronja» apenas plantó cara a su rival y los primeros minutos exhibieron la película del choque. El cuadro de Ponsarnau no encontró en ningún momento sensaciones positivas y fue incapaz de frenar a jugadores como Campazzo o Tavares que hicieron un auténtico roto por dentro y por fuera. En el debe de los valencianos estuvo la falta de capacidad e incluso de deseo en algunas fases de revertir una situación muy complicada. El desgaste físico y mental al que está sometido este plantel durante toda la campaña es muy grande y en citas como la de ayer se destapa todavía más. Ganar al Barça aumentó la estima pero bajó las fuerzas y sin la energía de Vives y Van Rossom, unido al desgaste del resto pesó, aunque no fue excusa. Este equipo está hecho para luchar siempre y en cualquier cita. El Carpena fue testigo de la peor cara y debe servir para aprender. La Euroliga está de nuevo a la vuelta de la esquina y las lamentaciones no van a servir para nada.

Saltó a la pista muy intenso y acertado el Real Madrid que bajo la batuta un atinado Campazzo se aprovechó de la dubitativa puesta en escena del Valencia Basket para tomar las primeras ventajas en el marcador (9-0). Le costó encontrarse al equipo de Ponsarnau aunque poco a poco lo hizo con una defensa más aguerrida y un Doornekamp valiente que ayudó a encadenar un parcial de 0-7 para estrechar el encuentro (9-7). Fue un espejismo porque el conjunto blanco siguió a lo suyo, y con el efecto Tavares en la pintura, unido al acierto de Campazzo, el cuadro de Laso se marchó al final del primer cuarto con una ventaja relativamente cómoda (18-11). Dos triples de Taylor abrieron el segundo período, dibujando un panorama desfavorable para los valencianos que seguían sin encontrar la manera de obtener puntos. Dubljevic dio algo de luz con el primer triple para el Valencia Basket de todo el choque (28-20). No hubo continuidad de los de Ponsarnau en un momento en el que los madridistas mostraron mucho desacierto desde el tiro exterior aunque lo compensaron con un dominio insultante en el rebote ofensivo. Esto conllevó llegar al descanso por detrás y sobre todo con un déficit anotador muy por debajo de lo esperado (34-20).

El Real Madrid apretó tras el paso por los vestuarios para cerrar definitivamente el duelo con un acierto impoluto que dilapidó en pocos minutos el escaso depósito de confianza que todavía podía querer en los jugadores del Valencia Basket. La ventaja ascendió a guarismos de escándalo. Los triples en acciones aisladas fueron la única forma de achicar agua en un tercer cuarto que dejaba en anécdota el último capítulo del encuentro (67-44).

El tramo final tuvo tintes de penitencia para los «taronja» que tan sólo contaban con el aliado del reloj para acabar lo más pronto posible una semifinal que pasó de ser ilusionante a una pesadilla de mal gusto. El cuadro de Laso, jugando a medio gas, seguía moviendo el ritmo a su antojo, y al contrario que en otros precedentes, los valencianos bajaron definitivamente los brazos. Triste final para una Copa del Rey que tenía un poso de heroicidad tras derrocar al Barça y que al margen de la derrota aventuraba un destino menos amargo. De los mazazos se curan los grandes. Ahora es momento de exhibirlo.