Cheste renueva al menos 3 carreras hasta 2026

El Circuit Ricardo Tormo toma la delantera en la alternancia prevista por Dorna para los cuatro grandes premios en España más la nueva carrera en Portugal, y ayer selló la renovación del actual contrato que garantiza al menos una prueba en 2022 y al menos otras dos hasta 2026, siempre como cierre de la temporada, y con preferencia en el caso de que alguno de los nuevos aspirantes no llegue a tiempo de celebrar su carrera.

El futuro del Gran Premio de la Comunitat Valenciana se escribió ayer el Palau de la Generalitat. Cheste, presente en el Mundial desde 1999 –desde 2002 como fin de fiesta–, tenía contrato hasta 2021, al igual que los otros tres trazados españoles, Jerez, Montmeló y Motorland Aragón, con los que Dorna espera cerrar acuerdos en los próximos meses para acabar de conformar un calendario y unas rotaciones entre los cinco, al añadirse Portugal.

Unas rotaciones en las que Valencia no entrará en 2022, una deferencia de los organizadores por haber entendido la necesidad del Mundial de abrirse a nuevos mercados. «Como el de Cheste ha sido el primer Gran Premio en llegar a un acuerdo, no rotará en el primer año en el que haya rotación y mantendrá el derecho a ser el que clausura el calendario», y «tampoco rotará si alguno no acaba las obras o alguna carrera no se hace. València tiene posición predominante», aclaró Carmelo Ezpeleta tras la reunión mantenida ayer en el Palau de la Generalitat con el president Ximo Puig, el conseller de deportes Vicent Marzà, el director general del deporte, Josep Miquel Moya, y el director del Circuit Ricardo Tormo Gonzalo Gobert.

«Iniciamos las conversaciones con la Generalitat en el pasado Gran Premio», recordó Ezpeleta. «Ojalá fueran cinco años, pero solo puedo ofrecer tres por las obligaciones con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y constructores, debido al tremendo interés por entrar de países muy importantes para la industria de la moto. Tenemos 24 contratos firmados. Si quitamos dos al año tenemos 22, que es el máximo al que podemos llegar por los acuerdos con equipos, federación y fabricantes. Este nuevo contrato llega en las mejores condiciones posibles. Agradezco a la Generalitat y al Circuit la compresión. Valencia ha sido siempre un evento siempre excepcional», añadió Ezpeleta.

Ximo Puig, por su parte, recordó que «la relación con Dorna ha sido siempre positiva, y con Ezpeleta especialmente», y habló del acuerdo como «un nuevo impulso para la consolidación del Gran Premio en el Ricardo Tormo. Nos gustaría que acabara aquí siempre, pero más importante es que el campeonato del mundo vaya bien, y los que gestionan saben cómo hacerlo más potente y duradero. Hemos dado facilidades para que se produzca, condiciones muy favorables. A partir del 2022 como mínimo habrá tres cada cinco años y siempre acabará en Valencia. Eso da cuenta del buen hacer del Circuit y la confianza con la Generalitat».

El president de la Generalitat insistió en el impacto económico positivo que supone el evento para la C. Valenciana: «A pesar de las dificultades económicas siempre pensamos que había que mantenerlo. Es un Gran Premio fundamental por el empleo que genera, el desarrollo turístico, y por lo más importante, por los aficionados al motor y a la moto, que son centenares de miles en la C. Valenciana, y por ellos se va a hacer este esfuerzo. A ver si el año que viene llegamos con mayor competencia en lo deportivo. Para nosotros siempre es una alegria acoger el campeonato». Además, destacó «la prioridad que se ha establecido, y si no se llega a acuerdos con otros, primaría la C. Valenciana. Es importante que no se haya llegado a una subasta. Se ha hecho un trabajo serio y riguroso porque hay base de confianza. Si otros tienen dificultades, Cheste está aquí porque tenemos un compromiso claro y serio con el motociclismo», concluyó.

El conseller Vicent Marzà valoró las nuevas condiciones del contrato como «un gran acuerdo para la Generalitat», pues el canon (unos 9 millones por Gran Premio) no se verá incrementado. «Son cinco años más, es una prórroga del actual contrato, en las mismas condiciones. Con tres carreras de 2022 a 2026. Es muy importante mantener el 2022 y que no seamos el primero que rote. Y ser el último en el calendario también».