La Fonteta debe recuperar su robustez

La Euroliga sigue devorando jornadas y esta noche La Fonteta vuelve a abrir sus puertas en un duelo marcado en rojo por la trascendencia del mismo. El Valencia Basket afronta su segundo partido consecutivo en casa ante un Fenerbahce que ahora mismo está ubicado en una posición bastante por debajo de lo esperado y que se ha convertido de manera sorprendente en un rival directo por alcanzar una de las privilegiadas plazas del «Playoff».

El conjunto «taronja» es sabedor que los últimos dos tropiezos ante el Barcelona y el Maccabi pudieron haber tenido perfectamente un desenlace mucho más positivo, pero la competición continental no admite lamentos y esas dos derrotas obligan a no permitir más concesiones en casa independientemente del rival que se tenga enfrente y de las circunstancias en las que se vaya a afrontar el encuentro. Jaume Ponsarnau no ha podido recuperar a ningún jugador lesionado respecto al duelo frente a los hebreos de la pasada semana con lo que Vives, Van Rossom y Loyd seguirán sin estar disponibles. Sorprende principalmente la ausencia del estadounidense que ya ha superado las cinco semanas de baja previstas cuando se lesionó ante el Murcia el pasado 19 de enero.

Ante esta coyuntura, que será idéntica de cara al choque del domingo frente al Burgos, la semana no ha sido sencilla ya que jugadores como Ndour o San Emeterio han arrastrado problemas físicos que les han hecho perderse alguna sesión de entrenamiento, aunque se espera que puedan estar disponibles ante los turcos. Con sólo una base puro sano como Colom, el canterano Guillem Ferrando vuelve a estar convocado aunque la intención de Ponsarnau es que Abalde ayude en la dirección del equipo al andorrano, una decisión sacrificada dado el buen rendimiento del gallego como alero tal y como reconoció el entrenador «taronja». «Sabemos lo que le estamos pidiendo y estoy muy contento de que no haya perdido sus posibilidades de dar un paso hacia la gestión, pero no escondo mi preocupación aunque para nosotros es muy importante porque nos da la calidad física para tener el nivel de Euroliga», dijo.

Con todo ello el partido adquiere una trascendencia mayor si cabe por el «average». En el choque de la primera vuelta disputado en Estambul los valencianos se impusieron tras una prórroga por dos puntos. Conseguir una victoria esta noche daría un valor doble y casi definitivo en la pelea por quedar delante de los otomanos en la clasificación.



Un rival que llega al completo

El Fenerbahce llega tras sufrir dos derrotas seguidas en la Euroliga y otra en su liga frente al Galatasaray. Obradovic cuenta con toda su estelar plantilla a disposición incluyendo al exjugador «taronja» Nando de Colo.