Adiós a la multa europea

Nunca es tarde si la dicha es buena es un refrán que se puede aplicar al Valencia CF y la noticia que ha recibido desde el Tribunal General de la Unión Europea, que ha dicho que ni el club de Mestalla ni el Elche tienen que pagar nada al Instituto Valenciano de Finanzas. En el caso del club de Mestalla eran cerca de 25 millones de euros en el famoso caso de 'la multa europea'. Se trata sin duda de la mejor noticia que ha recibido el Valencia CF en lo que va de 2020 y posiblemente en lo que va de presente temporada.

No es de extrañar por lo tanto que el club, una vez recibido el fallo de manera oficial hiciera un comunicado en el que muestra su satisfacción: « En un largo proceso judicial, el Valencia CF había podido evitar el pago de tan elevada cantidad mediante la obtención de sucesivas medidas cautelares de suspensión de la ejecución amparándose en todas las vías de defensa posibles», en el que también agradece la colaboración que le han prestado las autoridades autonómica. «El Valencia CF quiere expresar su satisfacción por la sentencia, que da plenamente la razón a su postura, y desea agradecer públicamente a la Generalitat Valenciana, en especial a su presidente, Ximo Puig, y al IVF, en la persona de Manuel Illueca, la colaboración mantenida con el club a lo largo de todo este largo proceso judicial ante Bruselas», añade.

La sentencia ha estimado el recurso del Valencia contra la decisión de la Comisión Europea de 4 de julio de 2016 que declaró «ilegales e incompatibles con la normativa europea de ayudas públicas las condiciones económicas de unos avales concedidos por el IVF» al club de Mestalla en la ampliación de capital de 2009, con la que la Fundación VCF se convirtió en máximo accionista del Valencia CF.

El presidente valencianista, Anil Murthy se mostró contento por el fallo porque siempre confiamos en la justicia europea y en la anulación de esta sanción por parte del Tribunal, por eso nuestra posición fue siempre muy clara, no era algo justo y no debíamos pagar nada hasta conocer la sentencia». La entidad valencianista argumentó en la defensa de su postura que «dichos avales se concedieron en condiciones de mercado» y añade en sus agradecimientos el de la Abogacía del Estado central por su apoyo y «porque todos ellos confiaron en que las cantidades reclamadas no tenían ninguna justificación».

La decisión de la corte europea considera que el razonamiento de Bruselas para imponer las sanciones «adolece de varios errores manifiestos de apreciación», como valorar que ninguna entidad financiera concedería al Valencia un aval estando el club en crisis. La Comisión tampoco valoró si «resultaba manifiesto que el Valencia no habría obtenido facilidades comparables de un operador privado» en lugar de del IVF, que era uno de los argumentos en los que el club basó su defensa. Otro argumento del club es que la comisión consideró «inexacto» el cálculo de Bruselas de que las acciones del Valencia tenían un valor prácticamente nulo al hallarse el club en crisis, ya que el ejercicio anterior a esa fecha había arrojado beneficios y la Comisión tampoco tuvo en cuenta «la existencia de un patrimonio neto importante del club».

Al margen del comunicado, en unas declaraciones a la web oficial del Valencia CF, Anil Murthy volvió a referirse al asunto de la multa europea: «Ha sido un proceso muy largo, de casi cuatro años, pero desde el primer día hasta hoy hemos defendido al club convencidos de nuestros argumentos».

Con esto el Valencia CF salva una de las contingencias que le ahogaban desde el punto de vista económico pero ahora tiene que solucionar la de Porchinos. En lo que respecta a la multa europea ya se respiraba cierto optimismo en el club, pero no se puede decir lo mismo del caso Porchinos.