Gedeón Guardiola: "Los peores síntomas ya han pasado. Lo duro es no poder abrazar a mis hijos"

El pivote internacional (Petrer, 1984) resalta que los síntomas más fuertes del COVID-19 que sufre «ya han pasado» y aboga por el aplazamiento de los Juegos de Tokio.

¿Cómo se encuentra?

Me encuentro mejor que hace dos días pero aún tengo síntomas. Por la mañana me encuentro bien pero por la tarde empeoro, noto los efectos del COVID-19, me dan ataques de tos seca, estoy un poco mareado... aunque afortunadamente la fiebre y el dolor de cabeza de los primeros días han desaparecido. Estoy más tranquilo porque me encuentro mejor.

¿Cómo empezó todo? ¿llevaba ya varios días de cuarentena?

Un compañero de equipo había dado positivo y por tanto, siguiendo el protocolo, nos pusieron a todos en cuarentena, a los jugadores y también a nuestras familias. Ese mismo día, el sábado pasado, me empecé a encontrar mal y me acosté. Pero cada vez estaba peor, sentía un malestar muy fuerte, dolor de cabeza, escalofríos...Como estamos pendientes todos de la situación, dados los síntomas, llamé al médico. El domingo me hicieron las pruebas y el lunes me confirmaron el positivo.

Usted vive con su mujer y sus dos hijos, de 5 y 3 años. ¿Cómo está llevando estar aislado en su propia casa?

Evito todo el contacto con los niños y con mi mujer, estoy aislado en una habitación, con un baño sólo para mí y tratamos de extremar todas las medidas de higiene y todo el protocolo de seguridad. Es duro no poder jugar con mis niños, no poder abrazarlos. Gedeón, el mayor tiene 5 años y siempre quiere jugar conmigo. La niña, Alma, es muy cariñosa y ve muy raro que no se pueda acercar a mí. Pero bueno, lo intentamos llevar lo mejor posible. Ellos, al igual que mi mujer no tienen síntomas pero nos tomamos todos los días la temperatura para llevar un control.Para mi mujer también está siendo muy duro, se está teniendo que ocupar de todo ella sola y con dos niños pequeños no es fácil.

¿Cuánto tiempo va a tener que estar aislado?

No nos han dicho días, en principio 15 de cuarentena y después tendré que estar más tiempo pero no me han concretado cuándo podré dejar este aislamiento. Vendrá un medico o un enfermero a evaluarme en 2 ó 3 días y ver cómo está la situación. A ver si por lo menos pronto puedo salir de esta habitación. El médico del club también hará un seguimiento.

Desde que se conoció la noticia supongo que habrá recibido muchos ánimos de sus compañeros de la selección, de amigos...

Sí, la verdad es que sí, estoy recibiendo más ánimos y mensajes de apoyo que cuando ganamos el Europeo o el Mundial. Ha sido una avalancha muy grande y eso siempre se agradece. La gente está muy sensibilizada con todo lo que estamos viviendo, es algo que de alguna forma nos está afectado a todos, así que todos se solidarizan conmigo, empatizan con mi situación. He recibido muchos mensajes de cariño de la familia, amigos, clubes...incluso gente anónima que no conozco y se han interesado por mí. Todos estamos luchando en la misma batalla y eso anima, me da fuerzas para afrontar todo esto.

Y su club, ¿se siente respaldado?

En el club desde el principio pusieron en marcha todas las medidas para no contagiarnos y cuando salió el positivo nos recomendaron quedarnos en casa, de cuarentena. Ya hay 3 ó 4 casos confirmados entre los que estoy yo y gente que aún está pendiente de hacerse el test. La gente del club se está portando muy bien, incluso empleados de las oficinas se han puesto en contacto con nosotros para ayudarnos en lo que puedan, para hacernos la compra... etc.

¿Qué cree que va a pasar con la liga de balonmano en Alemania? ¿Ve factible acabar la temporada?

A estas alturas de la competición, con todo bloqueado, sin poder asegurar que todos vamos a poder entrenar y jugar en las mismas condiciones... y sin tener esta pandemia controlada creo que la decisión más sensata es anular las ligas, no hay garantías de cuándo podremos volver a la normalidad. Tampoco veo sentido reanudar la competición en pabellones cerrados, jugar a puerta vacía no es la solución.

Con los Juegos Olímpicos ¿qué cree que va a pasar? ¿Es partidario de su aplazamiento?

Si las instituciones sanitarias no pueden garantizar normalidad, creo que se deberían aplazar. Es muy difícil, creo que hay que tomar una decisión ya. Hay muchos deportistas que estamos confinados sen casa y no podemos entrenar. No se puede jugar con una cita tan relevante como son unos Juegos para los deportistas y también para el público.

Su hermano gemelo, Isaías, también juega en Alemania, en el Lemgo (equipo en el que además, jugará usted también la próxima temporada). ¿Cómo está él? ¿Ha tenido que hacerse las pruebas?

Él está bien, en su equipo no ha habido ningún caso y no tiene ningún síntoma.

¿Cómo está la situación en Alemania?

No estamos en estado de alarma como en España, la gente sigue yendo a trabajar, sólo el que sienta algún síntoma o haya estado en contacto con algún infectado tiene que hacerse pruebas o ponerse en cuarentena. Los colegios y restaurantes están cerrados pero seguro que dentro de poco endurecerán las medidas porque los contagios están aumentando mucho.