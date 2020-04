Nacho Vidal, del porno al Rally Dakar

El actor valenciano de cine porno Nacho Vidal se prepara para debutar en 2021 en el Rally Dakar en Arabia Saudí con un buggy y con su paisano de Enguera Nacho Sanchis como copiloto. El farmacéutico, que ha disputado las tres últimas ediciones, de las cuales finalizó dos, en Perú y en Arabia Saudí, dejaría la moto para correr junto al debutante Nacho Vidal, que está apoyado por Joan Lascorz y Audal Noe Tubau, manager del Buggy Master Team.

Ambos, Nacho Vidal y Nacho Sanchis, todavía no han corrido juntos en un buggy que ya está listo pero al que no pueden acercarse debido al estado de alarma decretado para contener el coronavirus, y que esperan empezar a probar pronto, aunque no en el Rally de Merzouga, que ha sido suspendido.

«Lo de los esponsors es lo único que me preocupa, pues una de las normas del Rally Dakar es que nada de pornografía. Por mi trabajo, hace ya dos años que no me dedico al porno, o sea que por esa parte no me preocupa. Pero sí que tenía mil esponsors obviamente interesados en patrocinar toda la temporada. Ahora de momento el único que se está rascando el bolsillo soy yo por hacer realidad mi sueño de correr el Rally Dakar», explica Nacho Vidal, que cuenta que se enganchó al rally por su padre y por las historias que le contaba Nacho Sanchis. «Desde cierta edad ya empecé a hacer el loco con las motos y a tener mi ganadería de caballos. Todo aquello que le gustaba a mi padre y nunca me quiso enseñar. Y al ver a Nacho que cada día me contaba su historia, de romper tu cuerpo y partir tu ego por la mitad y sentir que ya no puedes más y aún así acabas... .

«Son emociones extremas a las que yo soy adicto. Me gusta mucho ponerme al límite y ahí empecé a darle vueltas al tema del Rally Dakar y preguntarle a Nacho». Descartado hacerlo en moto por el diagnóstico del síndrome de Reiter hace dos años, «una artritis reactiva que me hace ir medicado todo el tiempo, una enfermedad muy jodida», según explica, empezó «a investigar otras formas de hacerlo».