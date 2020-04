Una generosidad de las que dejan huella

«Estoy atravesando el desierto a pie con el deseo de llegar a la meta como Sainz». Así contestaba a finales de enero Martín cuando me armé de valor para preguntarle cómo estaba. Antes no lo había hecho, deseando que su voz al otro lado del teléfono recuperara la fuerza perdida. En aquel momento Martín esperaba los resultados para ver cómo iba su lucha contra el cáncer. Parecía animado y yo respiré.

Dos semanas después reportaba su parte de guerra a todos aquellos que aguardaban buenas nuevas. Aseguraba que su estado seguía mejorando. Lo indicaba su médico, señalaba, y apostillaba: «Lo puedo certificar». Sabía del valor de un verbo bien empleado, de un buen adjetivo, de una frase certera. Qué efímero e irreal suena ahora aquel optimismo compartido.

De Martín podría decir muchas cosas, y todas superlativas. Nunca le vi un mal gesto. Siempre atento, siempre pendiente de todo, sin perder el porte... dejando huella. Trajeado, con la corbata a juego, el gesto regio, no se le escapaba un detalle en la pista. Veintiséis temporadas pasó como delegado de campo en el Valencia Basket. Respetado por el estamento arbitral y muy querido por los jugadores. Los propios y también los rivales.

Me hiciste creer que saldrías de esta, tal vez porque la última vez que hablamos me notaste demasiado afectada. Te conté que iba camino de Málaga a la Copa del Rey, una cita que nunca hubieras querido perderte. Disfruta tú que puedes, me dijiste con cariño. Así eras tú, animando hasta en el peor trance. Invitando a la calma incluso cuando te fallaba la conexión del portátil en unos años menos digitalizados que los de ahora.

Te vas en un momento convulso, extraño y pleno de desconcierto. Un tiempo donde se nos despoja de aquello más necesario en esas horas amarguísimas de la despedida definitiva: el cariño, la cercanía y el abrazo amigo. Ese que tú tanto repartiste y de manera tan generosa. Donde vayas espero que sirvan un buen vino, elegante como tú, Martín Labarta, de esos que perduran en boca. Bona barca i bon vent!