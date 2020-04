Pipi Estrada publica en Twitter la muerte de Michael Robinson y el exfutbolista confirma que está vivo

El periodista Pipi Estrada resbaló ayer en las redes sociales tras publicar un tuit dando el pésame a la familia del exfutbolista británico y también comentarista deportivo Michael Robinson.





Para todos los que estáis preguntando deciros que sigo en lucha????

Muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: "You'll never walk alone"

Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento — Michael Robinson (@michaelrobinson) April 21, 2020

No tardó mucho el propio implicado en responder para desmentir laque le había dado por muerto. Así, Robinson contestó enlo siguiente: "Para todos los que estáis preguntando deciros que sigo en lucha. Muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: "You'll never walk alone". Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento" Michael Robinson padece cáncer , como él mismo comunicó en diciembre de 2018, pero tal y como confirmó él mismo ayer, "sigue en la lucha".Pipi Estrada emitió sua las 22:17 horas del martes, pero nadie podrá encontrarlo ahora en su cuenta de Twitter porque poco después de su publicación lo borró.