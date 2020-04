Juan Roig dobla la inversión en el Proyecto FER para motivar a los deportistas ante la covid-19

La Fundación Trinidad Alfonso, entidad presidida por Juan Roig, ha decidido prácticamente doblar la ayuda a los integrantes del Proyecto FER 2020 y destinar de su patrimonio personal más de 800.000 euros adicionales para acelerar su vuelta a la normalidad. El objetivo no es otro que motivar a los deportistas del Proyecto FER para que recuperen, cuanto antes, su estado físico y sean capaces de alcanzar e, incluso, superar sus niveles de rendimiento deportivo previo al confinamiento provocado por la crisis sanitaria del COVID-19. Esta iniciativa, denominada 'FER +' ('Fer més', o 'Hacer más', en castellano) se divide en dos partidas. Por un lado, se destinará más de 700.000 euros añadidos para deportistas del Proyecto FER. A esta cantidad podrán tener acceso los 142 deportistas de la octava edición del proyecto, que destinen ese apoyo económico finalista a dos partidas muy concretas: 1) material deportivo adquirido o alquilado; o 2) desplazamientos con motivo de competiciones o concentraciones, y cuyo coste asuma el propio deportista.

Con esta nueva aportación los deportistas contarán con un total de 1.750.000€, entre la cuantía directa de las becas anunciadas el pasado 7 de abril y la cantidad económica añadida de este 'FER +'. La segunda partida irá orientada a los 21 integrantes del programa FER Entrenadores y asciende a 100.000 euros. Los preparadores podrán acogerse a esta iniciativa de 'FER +' que destinen las ayudas finalistas contempladas a desplazamientos a concentraciones o competiciones, y cuyo coste asuma el propio entrenador. Con esta nueva aportación los entrenadores contarán con un total de 250.000€, entre la cuantía directa de las becas anunciadas el pasado 7 de abril y la cantidad económica añadida de este 'FER +'.

En cuanto a la primera partida, se han establecido diferentes cuantías por cada una de las tres categorías del Proyecto FER. De esta forma, para los deportistas de la categoría Élite la ayuda será de hasta 9.000 euros añadidos (es decir, un total de 27.000 euros cada uno). Por su parte, cada deportista de la categoría Promesas podrá acogerse a una ayuda máxima de 6.000 euros añadidos (es decir, un total de 13.500 euros cada uno). En el caso de los deportistas de la categoría Vivero, la cuantía adicional asciende a un máximo de 3.000 euros añadidos (es decir, un total de 6.000 euros cada uno). Por lo que respecta a FER entrenadores, cada uno podrá recibir una ayuda máxima de 5.000 euros adicional (es decir, un total de 11.000 euros cada uno). En total, Juan Roig destinará a este proyecto este año 2 millones de euros de su patrimonio personal; y lo enmarca como una iniciativa finalista más dentro de todos los movimientos planteados dentro de la estrategia #EstoNOtienequePARAR.

«En la presentación del Proyecto FER del pasado 7 de abril ya dijimos que íbamos a mantener las becas de nuestros deportistas de cara al año que viene. Hoy aprovechando que estamos justo a 15 meses del inicio de la cita olímpica, damos un paso más con la creación de una bolsa de ayuda extraordinaria para ellos. Ha sido una idea impulsada personalmente por Juan Roig, el Presidente de la Fundación, para incentivar a los deportistas y motivarles para que, cuanto antes, recuperen su mejor forma física. Y si pueden volver con más fuerza, mucho mejor. Estamos viviendo unas semanas complicadas por el confinamiento y sabemos que ellos están haciendo un gran esfuerzo para no quedarse atrás. Nosotros queremos animarles a que sigan trabajando y entrenando porque #EstoNOtienquePARAR», explicó Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso.

Aunque este plan nace por las necesidades propias del momento que estamos viviendo y se aplicará de inmediato, esta cantidad adicional tiene vocación de continuar también en 2021 y de convertirse en un suplemento para los deportistas que integren el Proyecto FER en los próximos años.

El Proyecto FER 2020 echó a andar el pasado 7 de abril con una puesta en escena virtual. Durante la misma, se dio a conocer que el equipo FER alcanza en esta edición, la octava, un nuevo máximo de componentes con 142 deportistas: 77 hombres y 65 mujeres. Además, por tercer año consecutivo, el Proyecto FER también mantiene el anexo de FER Entrenadores, la línea de apoyo a algunos de los mejores técnicos de la Comunitat Valenciana. En esta tercera edición, son 21 los beneficiarios, ocho más que en 2019. Con esta inyección extra, la Fundación Trinidad Alfonso destinará al Proyecto FER hasta dos millones de euros en este ejercicio

FER + contará con el apoyo y el asesoramiento del Comité Olímpico Español (COE) y del Comité Paralímpico Español (CPE), entidades que contribuirán a contrastar la veracidad de las solicitudes y necesidades presentadas por los deportistas y los entrenadores. Para Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, «estamos ante otra demostración de generosidad por parte de Juan Roig y de la Fundación Trinidad Alfonso. En estos tiempos tan complicados, este tipo de gestos son admirables. Los deportistas están atravesando una etapa muy difícil. No pueden entrenar en condiciones óptimas y no pueden competir. Esta ayuda adicional que les va a proporcionar el Proyecto FER no sólo les aporta más medios y recursos materiales, vitales para este contexto tan delicado. Además, les da un gran incentivo moral y anímico. Una vez más, sólo tengo palabras de gratitud para la labor de la Fundación y de su presidente», comenta Blanco.

En términos muy similares se expresa Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español. «Que en esta situación de incertidumbre y dudas surjan nuevas iniciativas como la que vuelve a impulsar Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso es un impulso de moral para todos. En especial, para los deportistas del Proyecto FER, condicionados por esta situación de emergencia en la que nos encontramos. Para el Comité Paralímpico Español, ser compañero de viaje de la Fundación es un placer y un privilegio. Sólo puedo dar la enhorabuena por este nuevo ejemplo de sensibilidad y generosidad con el deporte y, por extensión, con la sociedad», señala Carballeda.

Los deportistas, por su parte, han preparado un emotivo video para expresarle su agradecimiento a Juan Roig por la iniciativa, y por su compromiso y apuesta por el deporte valenciano, especialmente en estos momentos tan complicados

? 27 millones de euros de su patrimonio personal en deporte en la Comunitat

Juan Roig ha invertido 11 millones de euros en la Fundación Trinidad Alfonso para impulsar el medio centenar de proyectos que se han desarrollado en 2019. Sin embargo, esta cifra es solo una parte de lo aportado por el presidente de la Fundación al deporte de la Comunitat Valenciana en el último año. En total, la inversión asciende a 27 millones de euros en deporte en el año 2019, ya que a esos 11 millones de euros que ha recibido la Fundación hay que sumar lo invertido en el Valencia Basket Club, 16 millones de euros.

Los 11 millones de euros que ha invertido en la Fundación Trinidad Alfonso se han destinado a cerca de medio centenar de proyectos, entre los que destacan el Maratón y Medio Maratón Valencia. Además, la Fundación ha vertebrado su actividad a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana en diferentes proyectos que le han ayudado a cumplir sus objetivos fundacionales y ha anunciado la creación del PACV CV Plus, una iniciativa para atraer Mundiales y Europeos a la Comunitat. Destaca, además, su labor para potenciar el deporte turístico a través de diferentes iniciativas y el impulso de la marca Comunitat de l'Esport que pretende posicionar a la Comunitat Valenciana como un referentes nacional e internacional, además de ordenar el deporte que se practica y organiza en las tres provincias.