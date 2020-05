El Valencia Basket devolverá entre un 30 y un 42% del pase a sus abonados

El Valencia Basket, una vez analizada la situación actual provocada por la crisis del coronavirus, devolverá entre un 30 y un 42% del dinero de los pases a sus abonados. Así lo explicaron ayer durante una rueda de prensa en L'Alqueria del Basket el consejero delegado del club, Paco Raga, y el director de operaciones y relaciones institucionales José Puentes. Una rueda de prensa, por cierto, que fue noticia en sí misma al no realizarse de manera telemática, sino presencial adoptando todas las medidas de seguridad con los protagonistas y los periodistas sobre una de las canchas de la instalación. Algo que se justificó argumentando que «es importante entrar en una normalidad manteniendo distancias seguridad», comentó Raga, que antes pidió disculpas por un cambio de formato .

«Desde primer momento de la crisis hemos sido fieles a que esto no tiene que parar. En el Valencia Basket no hemos dejado de trabajar y buscar soluciones para todos los pilares que componen el club. Ahora, con una fotografía más clara de la situación y sabiendo que no se van a jugar más partidos en La Fonteta hemos podido cerrar este plan buscando cuidar los intereses de todas las partes. Medidas que se han podido ejecutar gracias al impulso de nuestros mecenas, Juan Roig y Hortensia Herrero, junto a otros pilares del club», explicó Raga justo después de solicitar un minuto de silencio por el fallecimiento hace algunos días de Martín Labarta, eterno delegado de campo del club taronja, al margen de por los numerosos fallecimientos de las últimas semanas en España.

Fue José Puentes el encargado de entrar más en detalle y, en el caso del dinero de los abonados, y según como acabe la temporada para los equipos tanto masculino como femenino se harán los ajustes y una «translación siempre en beneficio del abonado. Una vez sepamos como termina cada competición haremos ese cálculo que será entre un 30% mínimo y un 42% lo que el cub va a devolver a sus abonados» del pase de la temporada. No sin antes dejar claro que «los aficionados son sagrados» para el Valencia Basket.

El director de operaciones y relaciones institucionales del club explicó que «si las competiciones no acabarán según el calendario y clasificación actual se llevarían a cabo los procedimientos oportunos. En cuanto a las entradas vendidas por anticipado se han devuelto ya. En el momento que acaben todas las competiciones realizaremos la devolución».

Insistió en el hecho que la intención del club es «devolverle a nuestros aficionados todas esas expectativas con las que compraron con el abono. No les podemos dar este gran espectáculo y, teniendo en cuenta que este año subimos los precios, es justo devolver a la gente lo que no van a poder disfrutar». Por eso, aunque se podía haber puesto ese dinero como fondo para el abono de la temporada que viene «consideramos que lo más limpio es devolverlo y la temporada que viene ya se verá. De forma justa y honesta devolverle a cada persona porque somos conscientes que abonados lo están pasando mal», señaló Fuentes, a lo que Raga añadió que «los casos excepcionales se estudiarán, pero lo normal es devolverlo».