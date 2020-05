Manolo 'el del Bombo': "No tengo ni para comer"

Manolo 'el del Bombo', seguidor mítico de la Selección, vive desesperado por la mala situación económica por la que atraviesa. En una entrevista con José Ramón de la Morena en El Transistor de Onda Cero, él mismo cuenta cómo los problemas de liquidez le han obligado a cerrar el bar, próximo a Mestalla, porque no tiene «ni para comer».

«Mi situación es muy mala, muy mala... Pido ayuda a todos, prensa, aficionados. Me pongo muy triste. Me van a quedar 800 euros de jubilación, 420 se van con la hipoteca, gastos del piso... no voy a tener ni para comer», dice con la voz entrecortada.

«No se puede abrir (el bar). He decidido dejarlo. Habrá una ley nueva y no quiero... He perdido mucho dinero desde marzo. He cerrado prefiero pedir alguna ayuda. Fíjate que me han querido comprar el bombo montones de veces y no lo daba por nada del mundo, y ahora lo tendría que dar para comer», confiesa.

Durante los años 90 su preciado 'Bombo' contribuía también a la animación de los partidos del Valencia CF en el estadio de Mestalla. Sin duda, Manolo ha sido y es un aficionado emblemático de España o clubes como el Valencia CF y el Real Zaragoza.



Traspaso del bar

En 2011, el bar estuvo apunto de cerrar sus puertas. Con la prohibición de fumar en los locales y la de emitir partidos de fútbol en pantallas orientadas a las calles, el local perdió mucha clientela y, por lo tanto, menguaron sus ingresos. Sin embargo, consiguió mantener a flote el negocio. En 2018 lo puso a la venta. El local valenciano Tu museo deportivo estuvo un tiempo anunciado en idealista.com y podía adquirirse por 190.000 euros (215.670 sumando impuestos y gastos). Aunque hasta la fecha se ha empleado como bar, el local, decía el anuncio, podía adaptarse al negocio que el comprador desease. , como indicaba en el anuncio . Sin embargo, el deseo de Manuel Cáceres era mantener la decoración y esencia del local, aunque quien lleve el bar sea otra persona. Lo quiere traspasar.

El establecimiento cuenta con una superficie total de 125 m2 (1.520 euros por metro cuadrado). La zona para los clientes, con la barra incluida, ocupa la mayor parte del local (70 m2). Además tiene dos baños, un pequeño almacén y una cocina (15 m2). El bar cuenta también con una amplia terraza que da a la plaza Valencia Club de Fútbol.

Manolo, que alquiló el local hace años, cree que ha llegado la hora de dejar el negocio. Sin embargo, pidió a la dueña del establecimiento que no lo vendiera, sino que lo traspasara para que su bar mantuviese su esencia. Y es que el local de Manuel Cáceres es fácilmente reconocible. En el anuncio de la inmobiliaria RE/MAX en Idealista no se menciona que se trata del famoso bar de Manolo el del Bombo, pero a través de las fotos no cabe duda.