Llenazo con gran seguridad en la reapertura de los clubes de tenis

Vuelve el tenis. Pero vuelve, como todos los deportes, sometido a unas estrictas medidas de seguridad. Todos los clubes deben seguir los protocolos impuestos por la Real Federación Española de Tenis, RFET, que sólo permite el tenis individual (prohibidos de momento, los partidos de dobles, incluso en el caso del pádel). Uno de los clubes que mayor actividad registró en esta primera jornada ha sido el Club Español de Tenis situado en Rocafort. A lo largo de todo el día ha recibido la visita de cientos de socios ansiosos por coger de nuevo la raqueta: «La verdad es que estamos sorprendidos de la respuesta de los socios. No esperábamos tanta gente el primer día», destaca Ximo García, presidente del Club Español de Tenis. Y es que, sobre todo en el horario de tarde, las 21 pistas con las que cuenta el club, han estado ocupadas: «por la mañana ha venido ya mucha gente a jugar, pero por la tarde hemos tenido un pleno total».

Siguiendo el protocolo de seguridad, para jugar al tenis es imprescindible reservar antes la pista: «Las reservas se tienen que hacer 24 horas antes y ya tenemos el martes cubierto también», destaca Ximo García, que se mostró contento de la vuelta a la actividad: «Ya teníamos ganas, ha sido mucho tiempo sin tenis. La gente lo necesitaba ya», destaca el presidente de un club que aglutina a más de 1.600 socios.

El Club Español ha tenido que adaptarse a las normas de distanciamiento social: «Hemos puesto mamparas en todas las zonas donde puede haber contacto, como en las oficinas, en la zona de reserva de pistas...». Siguiendo la normativa, los vestuarios están cerrados: «Las zonas comunes no pueden abrirse aún: el gimnasio, los vestuarios... Los socios tienen que venir, jugar e irse. De momento, no podemos hacer más». Ximo García lamenta que de momento, el club no pueda retomar su actividad habitual: «Un club de tenis es mucho más que jugar partidos, tiene un alto componente social y eso de momento, aún tardaremos en recuperarlo».

Tampoco las escuelas de tenis del Español que normalmente reúnen a cientos de jugadores de todas las edades, han podido retomar su actividad: «Ahora sólo se permite el juego de manera individual, por lo que los grupos aún no están permitidos. Lo único que se permite son las clases individuales, pero la escuela como tal, aún no puede entrar en funcionamiento». El club de Rocafort, al igual que muchas entidades deportivas se ha visto obligado a acogerse a un ERTE ante la falta de actividad: «Los entrenadores de las escuelas y parte del personal hemos tenidos que meterlos en un ERTE. Estas semanas hemos matenido 5 ó 6 trabajadores en el club para las labores de mantenimiento, hemos aprovechado para arreglar algunas cosas, pintar...Las cuotas de los socios las hemos rebajado al 50%». El club se ha visto obligado también a cancelar todos los torneos previstos: «Teníamos el torneo de jóvenes Promesas Rafa Nadal, otro de veteranos... pero lógicamente está todo suspendido».

A su llegada al club, los jugadores deben ir provistos de mascarilla: «Para moverse por dentro de la instalación es obligatoria la mascarilla. Para jugar al tenis, lógicamente se quita». Además, al llegar, los socios se lavan las manos con gel hidroalcohólico: «Para desinfectar las bolas tenemos también unos sprays que se aplican directamente». Otra de las medidas de seguridad es que durante los partidos, al cambiar de lado de la pista, los jugadores deben hacerlo por el lado contrario para no cruzarse. Ximo García destaca el buen comportamiento de los socios en esta primera jornada: «La gente está muy concienciada, respeta las normas y no ha habido ningún problema».

También este lunes reabría sus puertas el Sporting Club de Tenis siguiendo igualmente un estricto protocolo de higiene. «El protocolo está funcionando bien. Hemos diseñado un circuito para que el jugador llegue desde el aparcamiento o la calle a la pista sin que se puede encontrar con nadie. También hemos preparado zonas de espera para que la gente no interactúe», afirmaba su gerente, Agustín Rubio. El club de la Avenida Baleares de València, aunque también se ve obligado a tener cerrado su gimnasio, ha sacado algunas máquinas como bicicletas de spinning al exterior para que los socios puedan también ejercitarse guardando las distancias de seguiridad. El Club de Tenis Valencia también retomará la actividad hoy martes 19.