Manuel Llorente: "El Levante UD se puede vender, pero el Valencia CF no"

El expresidente del Valencia CF, Manuel Llorente, concedió una entrevista a la televisión pública valenciana en la que repasa algunos de los asuntos de reciente actualidad del club valencianista así como situaciones de su mandato.

Sobre las obras del nuevo Mestalla, que siguen paralizadas muchos años después y sin proyecto oficial por parte del club para que se reanuden, asegura Llorente que su «sensación es como la de cualquier valencianista o cualquier valenciano que pase por ahí, me entristece. Y pasará mucho tiempo en que eso se solucione».

Pero sin duda las palabras que más debate pueden genera son aquellas en las que se refiere a la reciente venta del Valencia CF, que fue adquirido por Peter Lim: «El Espanyol se puede vender pero el Barcelona no, el Levante UD se puede vender pero el Valencia CF no, creo que hay ciertas instituciones que no se pueden vender». También ha valorado el gesto del actual presidente del Valencia CF, Anil Murthy, en el partido de esta temporada en Mestalla ante el Alavés. Ante las críticas de la afición, Anil se llevó un dedo a la boca como tratando de mandar callar al estadio: «Lo que tienes que pensar es por qué me pitan, por qué hacen esto».

Uno de los puntos negros de su primera etapa en el club, en la que ejerció como director general, fue la salida del entrenador Rafa Benítez, después de ganar dos ligas y una Copa de la UEFA en tres temporadas. Asegura Llorente que con el tiempo han solucionado sus diferencia y «tengo una relación muy buena con él».

Llorente vive ahora una vida tranquila, alejado del ajetreo diario del fútbol pero admite que «hay momentos en que sí echo de menos estar ahí» en referencia al estrés que genera estar al frente de un club como el Valencia CF.