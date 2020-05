Las expertas recomendaciones para la I Carrera #TOTSGUANYEM de mañana

Este sábado 30 de mayo se celebra la primera edición de la Carrera Virtual #TOTSGUANYEM con el objetivo de recaudar fondos para la campaña Cruz Roja Responde en València. Impulsada por los diarios Superdeporte y Levante-EMV, se trata de un 5k virtual que cada uno podrá realizar a lo largo del día de 6:00 a 23:00 horas (cumpliendo las restricciones horarias de cada zona). La inscripción cuesta 5 euros que irán destinados a proyectos sociales.

Para hablar de la prueba y de algunas recomendaciones hemos querido hablar con Darío Sanmiguel, cardiólogo, corredor de ultra distancia y responsable de la Unidad de Salud Deportiva de Vithas Valencia 9 de octubre. «Hemos abierto la semana pasada cuando entramos en fase 1. Ahora la gran parte de gente que viene es por seguridad, al no haber competiciones a la vista la gente se ha relajado más y no busca valoración por pruebas de rendimiento. Ha cambiado el perfil hacia el deporte seguro. Seguimos dando servicio integral, reconocimientos médicos, nutrición, fisioterapia, y entrenamientos para grupos de riesgo. Poco a poco estamos volviendo a la normalidad», explica.

Habrá que acostumbrarse a pruebas virtuales como la carrera #TOTSGUANYEM de este sábado. «No habrá muchas más opciones de momento, y olvidarse de carreras con grandes aglomeraciones de personas. Las primeras que se puedan hacer serán con muy pocos participantes. Las que van a seguir hacia delante son las virtuales, como teletrabajos, consultas, pero en todo. Salvo que tengas que hacerte una prueba, va a ser así. Competiciones virtuales de todo tipo. No son realmente virtuales, son carreras que cada uno hará por su cuenta y subirán a plataformas», explica Darío Sanmiguel.

Recomendaciones para mañana

Estas son sus recomendaciones para la 'carrera' virtual. «Lo primero que tenemos que saber es si hemos estado manteniendo un entrenamiento durante este confinamiento y si es el adecuado. Eso es fundamental. No recomendaría a gente que no haya hecho ejercicio meterse en una competición virtual a darlo todo. Que la gente sea consciente de lo que ha entrenado. Si lo ha hecho poco, hacerlo con un nivel más suave o no intentar ir a tope. Si alguien ha tenido después del confinamiento alguna molestia al salir a correr, mirárselo. Como palpitaciones, cansarse más de lo habitual, dolor en el pecho, un mareo, cualquier síntoma que no era habitual antes del confinamiento. Sería interesante descartar que no haya nada subyacente serio, que en la primera carrera tenga un problema. Hemos estado mucho tiempo parados, sin competiciones, y aunque no vean más gente compitiendo, aunque sea virtual la gente va a darlo todo, y cuando más corta es una carrera, los ritmos e intensidades son más altos y puede ser más peligroso. Buscar alternativas, bajar ritmo e intensidad, y sobre todo si alguien ha tenido algún síntoma sería bueno revisarlo», explica.

Los curados, revisión exhaustiva

¿Las personas que hayan pasado la COVID-19 y quisieran correr pueden hacerlo? Esta es la respuesta de Sanmiguel. «El problema del COVID-19 es que ha habido una afectación pulmonar, y se ven casos que aparecen problemas médicos a los días o a las semanas. Sí que sería recomendable para ellos una revisión exhaustiva, ver que funciona todo correctamente. Reanudar la práctica deportiva, pero con pruebas de todo tipo, ver que no hay ninguna alteración, para tener garantías de que no hay ningún riesgo. La propia competición puede ser un detonante. Chequearlo todo para volver a empezar con seguridad. No digo que no tengan que hacer ejercicio, sino todo lo contrario, pero siempre con la supervisión de un profesional.

Organizadores y patrocinadores

La carrera, coorganizada por la Diputació de València, cuenta con el patrocinio del Villarreal CF y CaixaBank así como con la colaboración de Hospitales Vithas, Industrias Alegre, Jepri, ADAMS, Ajuntament de Moncada, COTIF L'Alcúdia, CAECV (Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana) y manzanas Marlene®.