Los ganadores son... Todos

De la mano de Levante-EMV y SUPER, el mundo del running mostró ayer sábado 30 de mayo su cara más solidaria en la primera edición de la Carrera Virtual #TOTSGUANYEM a beneficio de Cruz Roja Responde. Desde las 6:00 horas hasta las 23:00 horas , decenas de corredores completaron los 5 kilómetros solidarios de que constaba una prueba que ha tenido gran aceptación.

Hoy domingo 31 debería haberse celebrado la octava edición de la tradicional Carrera de la Cruz Roja, pero este año, por la crisis sanitaria, que imposibilita las carreras tradicionales, la prueba, organizada por SUPER y Levante-EMV se ha tenido que reinventar. La Carrera TOTSGUANYEM se une así a la lista de carreras y circuitos virutales con los que el mundo del atletismo popular valenciano trata de paliar la ausencia de carreras.

El mecanismo de la carrera #TOTSGUANYEM era muy sencillo y atractivo: cada participante podía elegir horario y circuito. 5 kilómetros en los que lo de menos era el aspecto competitivo, ya que lo fundamental es colaborar con la gran labor que realiza Cruz Roja a través de su programa Cruz Roja Responde, ayudando a todos los que están sufriendo la crisis económica motivada por el coronavirus. Y es que los 5 euros que constaba la inscripción irán destinados directamente a proyectos solidarios.

En el Paseo Martítimo, en el Antiguo Cauce del Río Turia... en todas partes de la ciudad de València y en numerosas localidades de toda la Comunitat Valenciana, se pudo ver ayer sábado a corredores luciendo orgullosos su dorsal de #TOTSGUANYEM, una forma de motivarse y además colaborar con una buena causa. La respuesta del mundo del running una vez más fue excelente y los corredores se volcaron con la prueba virtual. Desde València, la Ciudad del Running, hasta pequeñas localidades con una gran tradición en el mundo del atletismo popular, como Navajas, todos mostraron su apoyo a Cruz Roja.

La emoción de ponerse un dorsal, de retarse a sí mismo, de comprobar cómo estamos de forma después de ya casi un mes pudiendo salir a entrenar al aire libre, eran los principales alicientes. Para muchos, se trataba de su primera 'carrera' en mucho tiempo. En solitario o en pequeños grupos o parejas, siempre respetando las distancias de seguridad, los participantes en la carrera #TOTSGUANYEM hicieron honor al nombre de la prueba. Y es que ayer, todos ganaban. Cada participante podía registrar su actividad a través de la app Believe, aunque muchos se conformaron sólo con llevar el dorsal y saber que su esfuerzo, sus kilómetros, servían para colaborar con los que más lo necesitan. Para conocer la clasificación final (que podrá consultarse también en la APP Believe) habrá que esperar hasta hoy domingo cuando se acaben de recopilar todos los datos y se pueda conocer al ganador y ganadora oficiales.

La carrera, coorganizada por la Diputació de València junto a SUPER y Levante-EMV, contó con el patrocinio del Villarreal CF y CaixaBank así como con la colaboración de Hospitales Vithas, Industrias Alegre, Jepri, ADAMS, Ajuntament de Moncada, COTIF L'Alcúdia, CAECV (Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana) y manzanas Marlene. Además, todos los inscritos recibirán una Bolsa del Corredor virtual, valorada en más de 30 euros, que incluye entre otros regalos los siguientes: Un 20 por ciento de descuento enseñando el dorsal en el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre para los siguientes servicios: Chequeo deportivo-médico básico, un Chequeo deportivo-médico Premium, prueba de esfuerzo con consumo de gases. Los inscritos recibirán tambien una Suscripción a Levante + tres meses gratis, un recortable de Cruz Roja, participarán en en un sorteo de ADAMS para un curso de mindfulness y un bono descuento para pedidos realizados en el ecommerce de la zapatería Jepri, válido por la compra de cualquier modelo de zapatillas con el código TOTSGUANYEM del 30 de mayo al 15 de junio. Además los cuatro ganadores de la carrera (dos masculinos y dos femeninos) recibirán el obsequio de una noche con desayuno includo (todo gratuito) en un establecimiento Rusticae y ademásrecibirán en su domicilio una caja de productos Marlene (manzanas y gadgets).

El grupo de atletas elite del CA Serrano dirigidos por el entrenador José Garay (quien también participó en la carrera), mostraron su apoyo a #TOTSGUAYEM, así como clubes como The Kenyan Urban Way dirigido por Raquel Landín, Redolat Team, Valencia Runners, CA Alcàsser, CA Navajas... y un largo etcétera estuvo representando en la carrera virtual. También el mundo de la política valenciana no dudó en mostrar su cara más deportiva y solidaria. Así, en la prueba participaron entre otros el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar y la concela de deportes de València y gran aficionada al running, Pilar Bernabé. También participó la fallera mayor de València, Consuelo Llobell. Entre los participantes no podía faltar tampoco Luis Félix Martínez, una de las caras más conocidas del atletismo popular valenciano, siempre dispuesto a aportar su granito de arena a causas solidarias.