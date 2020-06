La ACB desembarca en València

Tal y como estaba previsto, los 12 equipos participantes en la Fase Final de la Liga Endesa llegaron ayer València para iniciar la concentración previa al inicio de la competición en La Fonteta. El primero en llegar fue el Kirolbet Baskonia, que se aloja en el Primus Valencia junto al FC Barcelona, Iberostar Tenerife y RETAbet Bilbao. El resto de equipos están repartidos en otros hoteles de la ciudad próximos a La Fonteta, el Barceló Valencia, el Meliá Oceànic, mientras que el Hotel Medium Valencia alojará a los árbitros y a los miembros de la organización de la Fase Final de ACB.

Los dos últimos equipos en llegar fueron los canarios, el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria, cuya llegada en avión está prevista a las 22:00, en el mismo vuelo.

Pruebas y más pruebas

Aunque todos los jugadores y técnicos, así como sus familias, se hicieron hace unos días test para detectar si están contagiados por el coronavirus, estas pruebas se repetirán en esta llegada y no habrá contacto entre las diferentes plantillas hasta que no haya una segunda confirmación de que no son portadores de la COVID 19.

Aunque el Valencia Basket entrenó ayer por la mañana en L'Alqueria, los primeros entrenamientos del resto de equipos en Valencia se harán este mismo viernes, entre importantes medidas de seguridad sanitarias.

Cabe recordar que los jugadores limitarán sus desplazamientos entre L'Alqueria, La Fonteta y los respectivos hoteles, aunque la ACB ha llegado a un acuerdo con el Oceanogràfic para que puedan visitarlo también de forma exclusiva, sin acceso al público en general.

Como la idea es que el contacto de todos ellos con personas ajenas a la fase final sea nulo, la ACB ha llegado también a un acuerdo para que puedan acudir al cercano Oceanogràfic para que puedan descansar y esparcirse en otro lugar que no sean las zonas comunes de los hoteles.

L'Oceanográfic abre a los jugadores

nL'Oceanogràfic, el acuario de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, abrirá en exclusiva para que los participantes en la fase final de la Liga Endesa puedan tener un lugar en el que desconectar más allá de L'Alqueria del Basket, donde se entrenarán, la Fonteta, donde jugarán, y del hotel en el que estén alojados.

La organización ha diseñado un estricto protocolo para que esos participantes no se encuentren con gente ajena al torneo para evitar posibles contagios de COVID 19. Según explicó la ACB, la idea es que «jugadores, entrenadores y demás personal integrante de los clubes participantes en la fase final puedan realizar paseos al aire libre en visitas guiadas en expediciones grupales y en horarios pactados con la organización». Se trata del mayor acuario del continente, que recibe cada año una media de 1,5 millones de personas.