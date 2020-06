Celades sale en defensa de Diakhaby: "No está sentenciado"

La rueda de prensa de Albert Celades, previa al Real Madrid-Valencia de esta noche en Valdebebas, destapó los nombres de todos los protagonistas que rodean al equipo en esta vuelta a la normalidad –Gabriel, Gayà, Guillamon, Coquelin...–, aunque pivotó de manera especial sobre uno de ellos: Mouctar Diakhaby. El error del francés en los últimos instantes del Derbi, provocando un penalti que sirvió al Levante para llevarse un punto y privar de dos a los blanquinegros, todavía duele. De hecho, por un lado, el entrenador ha reconocido que Francis Coquelin es una «alternativa» para solucionar la crisis en el centro de la defensa y, por el otro, ha restado hierro a sus duras palabras del Derbi señalando a Diakhaby y se ha puesto en el centro de la diana: «Yo me pongo al frente de todos los errores del equipo».

La ausencia por lesión de Gabriel Paulista provoca que el Valencia continúe este obligado a seguir con un eje de la zaga de circunstancias. Diakhaby, en el ojo del huracán, ha pasado días difíciles. Si bien, al menos, las palabras de su entrenador invitan a pensar que ha superado anímicamente el momento más duro: «Está preparado y dispuesto a jugar. Es un jugador recuperable y en eso vamos a trabajar. Está en el foco después del último partido, pero vamos a ayudarle y él tiene que aportar su granito de arena, como los demás, en este final de curso».

Celades niega rotundamente haberle hecho la cruz al central galo. «No, no, que va. Ningún jugador de esta plantilla está sentenciado. Contamos con Diakhaby como con todos los demás. Todos hemos cometido errores y no desechamos a nadie», asegura el preparador catalán. Como él dice, nada más concluir el Derbi su cuerpo técnico se puso manos a la obra en la recuperación mental de 'Diakha'.

Lo cierto es que el hecho de que el entrenador centrase la crítica en un solo jugador no sentó bien en varios de los componentes de la plantilla. «Nada más quise expresar que esos errores nos han costado puntos. Pero estamos todos del mismo lado, debemos remar en la misma dirección para que las cosas salgan bien. Errores cometemos todos. Fue un fallo individual y no hay que darle más importancia a mis declaraciones sobre Diakhaby». La conclusión resultante del diálogo y las charlas mantenidas en el seno del vestuario es la de luchar unidos por el objetivo hasta el final. «Tenemos que agruparnos, ser fuertes y no buscar culpables porque eso no nos lleva por buen camino», añadió.

Como admite el mismo Celades, la cifra de goles en contra que persigue al Valencia –60 tantos recibidos en 40 duelos oficiales– «no puede ser solo una serie de errores individuales» y entona el 'mea culpa'. «La cifra tan elevada es fruto de muchos errores y yo me pongo al frente de todos ellos, claro que sí». El equipo se ha dejado siete puntos más allá del minuto 90 y 18 gestionando mal las ventajas en partidos en los que parecía tener bajo control. «Perdimos muchos puntos, casi siempre en acciones a balón parado y en unas cuantas con el VAR. Nos han dado muchos golpes. El partido de Bilbao fue e único en el que no encajamos a domicilio. Son cosas que llevamos hablando y hay que ser más sólidos en defensa».