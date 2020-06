Vezo da un paso al frente

Vezo se perdió contra el Madrid el duelo del Ciutat de València el pasado 22 de febrero y eso significaba un toque de los grandes por parte de Paco López. Su rendimiento esta temporada siempre había estado por debajo de lo esperado y su ausencia en la convocatoria dejaba claro que no podía seguir por esa línea. Ya en verano, y con el equipo en plena pretemporada, su figura apuntaba a muchas dudas después de una soberbia segunda parte de curso en la 2018/19. El central de jerarquía que fue desde enero hasta mayo no apareció en ese periodo estival, pero el entrenador granota le dio oportunidades de sobra hasta que dijo basta. No fue una decisión fácil para el jefe del banquillo granota, quien ha tenido muchos problemas con la zaga este curso, pero era el momento de frenar en todos los sentidos: tanto anímico como físico.

El central necesitaba una puesta a punto y desde ese instante comenzó su pelea por volver a ser importante en el equipo. Ya en el confinamiento demostró que estaba trabajando fuerte para recuperar su rol de líder de la defensa y apenas dos partidos después se ha encontrado de nuevo y se ha convertido en uno de los nombres propios tanto contra Valencia como ante Sevilla. En Mestalla se le vio listo e intuitivo y fue el jugador con mejor media estadística (datos de sofascore) de todos los que pisaron el césped. En total, tres despejes, un disparo bloqueado, dos intercepciones y solo un duelo perdido de siete disputados. De hecho, completó 38 de los 43 pases que intentó hasta rozar el 90 por cien de acierto. Una exhibición en la que apuntar un pequeño 'pero'. El gol de Rodrigo llegó tras un desmarque de ruptura y él solo le concedió un mínimo espacio, algo que aprovechó el delantero. Eso sí, el ariete en el momento del remate tenía al central completamente pegado y necesitó de un remate perfecto para batir a Aitor Fernández. A pesar de eso, en el último suspiro, el luso fue protagonista del penalti provocado ante Diakhaby, que incluso le quitó la bota, y Melero hizo buena la pena máxima para sacar un punto de Mestalla.

Después del duelo contra el Valencia llegó el Camilo Cano. Aitor, Morales, Rochina, Vukcevic, Campaña y él fueron los seis jugadores que repetían once con respecto al de Mestalla. Y de nuevo se le vio concentrado y limitando el margen de error. Los datos de hecho lo demuestran. Es la primera vez que Vezo consigue dos notables seguidos en valor estadístico (nota de sofascore) en todo el curso. Seis despejes, un disparo bloqueado, dos intercepciones, dos entradas y dos duelos ganados. Este último apartado baja porque solo disputó cuatro, algo que prueba que su partido fue más posicional que de influencia directa con balón o cuerpo a cuerpo. De hecho, en la primera parte sus basculaciones en izquierda fueron clave. Con Navas-Ocampos castigando a Toño, las ayudas del interior, pero sobre todo las del central, fueron esenciales para que los de Lopegegui no encontraran el camino a la portería.

Ahora, y aunque las rotaciones pueden provocar que no sea titular en el RCDE Stadium, lo que está claro es que Paco López sí puede estar contento con el rendimiento de un futbolista que de nuevo se suma en la segunda parte del curso.