El triunfo es la ecuación válida

Sigue el Herbalife G. C. - Valencia Basket (V/18,30h.)

Como un auténtico suspiro. Así está pasando la Fase Final Excepcional de la Liga Endesa que hoy alcanza la última jornada antes de que proceda a la primera criba. Los que aventuraban que el grupo B iba a ser predecible se equivocaban. Ya sea por el paréntesis causado por el coronavirus, ya sea por el aspecto físico, o por problemas de motivación lo cierto es que cada encuentro hasta el momento ha tenido su particular guión de impredecible y de apasionante, respondiendo así a la magia que siempre traslada el baloncesto pese a los poco decibelios en cada choque disputado en una desierta Fonteta.

El Valencia Basket se mide al Gran Canaria en una situación envidiable y que a buen seguro hubiera firmado antes de arrancar el torneo ante el Andorra. La fórmula hacia el éxito es muy sencilla y no admite otra ecuación que la del triunfo. Es el camino limpio hacia unas semifinales en las que ya espera el Baskonia. Sin embargo, este campeonato es diabólico y un error puede echar por la borda lo conseguido hasta ahora. Una derrota, conllevaría descabalgarse o como mal menor, aunque poco probable, cruzarse con el Barça en la ronda previa a la final. Ponsarnau ha querido desde un momento evitar que estas conjeturas y cálculos afecten al equipo. Pensar más allá de esta tarde es un factor que puede pesar y afectar de manera negativa con lo que los cinco sentidos están puestos en el Gran Canaria. La premisa insertada en el vestuario de los taronja es que no habrá un mañana si no se cumple hoy, con lo que el famoso partido a partido tan habitual en los últimos años ahora mismo se enmarca como capital.

El preparador catalán sabedor de la importancia del duelo mostró ante el Burgos que las concesiones y los minutos van a estar plenamente relacionados con el rendimiento. Ya no está el panorama para intentar recuperar a jugadores o darles un voto de confianza. Aunque la rotación y la dosificación de minutos es importante, en una plantilla de doce jugadores, deben jugar los que aporten. Colom y Motum fueron claramente los damnificados de la batalla ante los de Peñarroya.

La cara positiva la están protagonizando Tobey y Abalde, El pívot estadounidense se encuentra en plenitud física y el rendimiento está siendo constante y positivo. El gallego ha evolucionado a una velocidad de vértigo y ahora mismo no se esconde en su papel de líder en la cancha.Ahora es una auténtica joya para cualquier entrenador.

Costello, líder del Gran Canaria

El Gran Canaria llega escocido tras su inesperado tropiezo ante el Zaragoza en la última jornada. El pívot Matt Costello es el jugador más determinante del cuadro insular y su duelo con Tobey se antoja como una de las claves del duelo. El griego Bourousis o Cook son otros valores fiables del conjunto amarillo.