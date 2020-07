El Baskonia sorprende al Barcelona y se proclama campeón

El Baskonia es el nuevo campeón de la Liga Endesa tras superar al Barcelona (67-69) en el último partido de la Fase Final de la Liga Endesa, un campeón 'excepcional' que basó su triunfo en la defensa, en el rebote y en la inspiración de Luca Vildoza y trabajo de Ilimane Diop.



Los de Dusko Ivanovic supieron sufrir para, yendo a remolque, remontar en el último cuarto y aguantar el tipo ante un Barcelona perdido en ataque, con Nikola Mirotic eliminado, y que no supo frenar ni a Vildoza (17 puntos), Shengelia ni Diop. El Baskonia, diez años después, es campeón de nuevo de Liga Endesa.



Desde 2010 no ganaba un Baskonia que, con este, ya suma cuatro ligas. El Barcelona, por contra y pese a ser favorito, cierra una temporada en blanco en la que no ha podido ganar ningún título ACB y que le dejará la incógnita de qué podría haber hecho en la Euroliga. Pero, pese al proyecto millonario con Mirotic a la cabeza, la campaña huele a fiasco al quedarse en blanco.



Séptimo partido en catorce días, con una carga física y una intensidad también anormales para dar más excepcionalidad a este título. La final empezó y terminó con muchos nervios en ambos equipos, que propiciaron pérdidas y errores inusuales en unas manos de tanta calidad. De por medio, buen baloncesto y una igualdad que trasladó la máxima emoción a los minutos finales.



A falta de 3:20 para el final, un tiempo muerto sirvió a ambos técnicos para dar matices a sus jugadores, con 64-64 en el marcador. Poco más de tres minutos para decidir un título. Tanto Barcelona como Baskonia, que no estuvieron acertados en el tiro exterior, seguían buscando sumar de tres en tres para distanciarse en un marcador que registró unas máximas de +6 para Baskonia y +9 para el Barça, en la primera parte.



El 'MVP' de la Liga Regular, Nikola Mirotic, fue eliminado por faltas personales a falta de 5 minutos, por lo que el Barcelona jugó sin su referente. Apareció Thomas Heurtel para anotar y repartir juego, pero esta vez Pierre Oriola no se vistió de 'Oriolic' y el Barcelona echó en falta más poder interior. Sobre todo viendo que Tornike Shengelia, aunque agotado, fue de menos a más en el lado baskonista, donde destacó el partidazo de Ilimane Diop.



Oriola, eso sí, ganó un rebote ofensivo y provocó una falta, a 10.1 segundos para el final, que le permitió igualar de nuevo el partido desde la línea de tiros libres (67-67). Polonara, que entró de rebote al tener Janning sangre en su mano, asistió en una gran puerta atrás al 'MVP' de la final Luca Vildoza, que anotó a placer. El Barça, con posesión de 3.2 segundos, le dio la bola caliente a Higgins, que llevaba un 2/5 en triples, y falló.





?? Celebración POR TODO LO ALTO del Kirolbet @Baskonia

¡Vuelve a ganar la #LigaEndesa ?? años después! pic.twitter.com/iW6zzIdsWF — Liga Endesa (@ACBCOM) June 30, 2020

Baskonia celebró ese fallo por todo lo alto porque significaba su victoria, su éxtasis, su culminación a una temporada que parecía que iba a ser nefasta.A las lesiones, ilusión. A la derrota, superación. Así, también en esta final, se mostró un Baskonia que es digno campeón, por su trabajo y empeño, de esta Liga Endesa que se le escapó al Barça pese a dominar buena parte de la final.el Barcelona se puso 26-17 arriba con un triple de Thomas Heurtel (21 puntos) que fue el mejor de los suyos. Pero la irregularidad en el tiro, la incapacidad de cerrar el rebote defensivo y de frenar a Vildoza y Shengelia, condenaron a un Barça que no eligió bien en momentos decisivos. Quizá confió demasiado en Mirotic, que arrancó como un tiro pero terminó eliminado y con sólo 8 puntos, condenando, en parte, a los suyos., que perdió ante el Barcelona en la fase de grupos (81-75). Mejoró en defensa el equipo vitoriano, secó a los hombres clave del Barça y sólo Heurtel destacó en ataque. La anotación y el ritmo, ambos bajos, ayudaron a un Baskonia que, con Dusko Ivanovic, vuelve a sonreír. En su tercera etapa en el banquillo, el montenegrino suma su tercera Liga de las cuatro que tiene el club.Le intentó desestabilizar Svetislav Pesic en la previa del partido, en la sesión fotográfica con el trofeo organizada por ACB.le comentó Pesic sonriendo a su colega, que no hizo caso y, alertado de la mala suerte que da tocarlo antes de una final, ni se acercó. Sí la toco un Pesic que, a sus 70 años, se queda sin su tercera liga y, tras ganar dos Copas del Rey en las dos temporadas previas, cierra esta en blanco, sin ganar nada y con un año más de contrato.Hanga (3), Higgins (14), Claver (4), Mirotic (8) y Tomic (2) --cinco inicial--; Davies (4), Heurtel (21), Oriola (3), Abrines (-) y Kuric (8).Vildoza (17), Henry (2), Shields (9), Shengelia (14) y Eric (2) --cinco inicial--; Janning (8), Diop (10), Granger (-), Dragic (3) y Polonara (4).: 16-17, 23-16, 12-18 y 16-18.: Peruga, Hierrezuelo y Conde. Eliminaron a Mirotic en el Barça.: Fuente de San Luis.