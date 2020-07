Loyd ficha por el Estrella Roja tras esperar la oferta de renovación del Valencia BC

El Estrella Roja hizo oficial ayer el fichaje de Jordan Loyd, pero el propio escolta estadounidense quiso explicar también su versión de su salida del Valencia Basket tras acabar contrato con la entidad taronja. Y a tenor de sus palabras en su cuenta oficial de Twitter, se va molesto por el hecho de no haber recibido una oferta para renovar en un Valencia Basket que, salvo en el caso de Dubljevic, suele esperar siempre a final de temporada para decidir sobre las renovaciones de técnicos y jugadores.

El propio Loyd explicó antes de volar de regreso a su casa el porqué de su decisión de fichar por el Estrella Roja: «Todo mi enfoque estaba en ganar un campeonato para Valencia y la ciudad. No debes dejar pasar una gran oportunidad para algo que no puede suceder. Especialmente después de semanas de no escuchar nada decisivo del club. Creo que si te quieren, lo sabrás, y no te dejarían ir si ese fuera el caso».