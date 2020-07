Escala i corda: Triple partida a Pelayo, seu de la tornada

La tornada de la Lliga Bankia d'escala i corda serà hui al trinquet Pelayo també amb la disputa d'una partida al matí i dues de vesprada, totes tres corresponents a la jornada número 10. A les 11.00 hores, l'equip de Vila-real de Soro III, Félix i Héctor jugarà contra el de Montserrat amb Marc, Jesús i Álvaro Gimeno.

Ja de vesprada i en partida programada a les 17.45 hores, el conjunt de Murla de Genovés II, Santi i Bueno s'enfrontarà al de Vila-real amb Puchol II, Tomàs II i Guillermo. Esta confrontació serà emesa en directe per la televisió autonòmica, À Punt. Posteriorment, l'equip de Benidorm de Pere Roc II, Javi i Carlos jugarà contra el de Pedreguer-Masymas amb Francés, Nacho i Pere. Este duel serà gravat per À Punt i emès en diferit el diumenge 5 de juliol. Cal recordar que de moment, Benidorm és l'únic equip ja classificat per a semifinals.