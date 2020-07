La temporada del Valencia CF ha sido un fracaso. Ya no tiene arreglo. El equipo ha tirado a la basura el objetivo de la Champions y los jugadores han rendido por debajo de su nivel. El valencianismo está decepcionado con ellos, no les exculpa, pero el verdadero centro de las críticas es la propiedad. Consumado el fracaso deportivo, uno más en la lista de Meriton Holding, la afición ha dicho basta. Mestalla se ha quedado sin voz por rigurosa seguridad sanitaria, pero hablan las redes sociales y las pancartas que han amanecido en la ciudad contrarias a la continuidad de Peter Lim. La herida social parece no tener cura. Al descontento por mala gestión del máximo accionista, reconocida con la destitución de Albert Celades, se une ahora el comportamiento desafiante con el que la propiedad se defiende de todas las críticas. Indignó y mucho el intenciado mensaje -«Propietario: Meriton Holdings»- con el que el dueño recordaba la propiedad del club y sacaba pecho por el liderato en la fase de grupos de la Champions. Igual de dolorosas fueron las palabras de la hija de máximo accionista Kim Lim desde Singapur: «El club es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él y nadie puede decir nada». Más leña al fuego para alimentar las criticas de la afición, la desafección y la pérdida de confianza en Meriton. Hasta l'Agrupació de Penyes, acusados de ser poco críticos, tuvo que salir en defensa del escudo pidiendo «respeto».

En medio de ese clima de tensión social con Meriton tendrá que juegar esta noche el Valencia. Los jugadores no son ajenos del enfrentamiento con la propiedad. Todo lo contrario. Son los primeros que se quejaron por las decisiones y falta de tacto de sus dirigentes. Nunca se sintieron protegidos. Al contrario. El clima extradeportivo es irrespirable, la confianza en Meriton parece agotada, pero el escudo está por encima de cualquier cosa. El respeto al club es lo primero. El honor no se vende. Forma parte de los valores de la entidad de Mestalla y es ese orgullo, ese amor propio, el que tendrán que sacar los futbolistas esta noche en Los Cármenes para frenar la desesperante caída libre del equipo. Voro y sus jugadores están obligados a ganar por dignidad y por Europa. No ganar significará descolgarse de la séptima plaza y eso sería tocar fondo en una temporada desastrosa. El objetivo real del Valencia, la Europa League, no es nada fácil. La Real Sociedad es el equipo que marca ahora el objetivo con 50 puntos. 4 más que el Valencia. Y no es el único rival. El Athletic y hasta el propio Granada están por delante de la clasificación. Los vascos adelantaron al Valencia el miércoles y el Granada se pondrá tres puntos por delante del Valencia si es capaz de ganar. Por si fuera poco, por atrás asoma peligrosamente Osasuna.

Ganar en Los Cármenes sería seguir luchando por algo hasta final de temporada. El problema es que tumbar al Granada en su estadio suena a utopía. Fantasía pura. No hay argumentos para creer en el triunfo. Ni siquiera el efecto de Voro y su intento a la desesperada de recuperar el libro de estilo de Marcelino sirvió para cambiar la dinámica perdedora. El equipo no gana a domicilio desde diciembre en el Derbi del Ciutat y encadena tres partidos sin marcar y con derrotas: Eibar (1-0), Villarreal (2-0) y Athletic (0-2). A cuál peor. Los jugadores están rotos física y mentalmente. Para colmo la expedición viaja sin dos de sus futbolista más desequilibrantes. Rodrigo y Ferran son baja por lesión. Es una cuestión de dignidad. De honor. De orgullo. De eso que el Valencia Club de Fútbol jamás debe vender sea cual sea su dueño.