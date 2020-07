Oliva i Xeraco completen les semifinals

Els equips representatius d'Oliva –Vercher, Sanchis i Javi López– i Xeraco –Ian, Canari i Ricardet– van completar el quadre de semifinals de la XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València en la tornada de la pilota professional al trinquet. Ambdós conjunts van aconseguir la victòria i es van assegurar una plaça en la següent ronda, on esperaven els trios d'Alzira –Pablo, Seve i Lorja– i del Genovés –Punxa, Tonet IV i Néstor–.

El trinquet de Xeraco va ser la seu d'una jornada única per les circumstàncies sanitàries. A porta tancada, es van viure tres partides corresponents a la desena data de la fase regular de la Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València. Tan jugadors, com jutges van complir amb el protocol en uns duels que pilotaris com Vercher van definir com «estrany, amb este ambient pareix un entrenament».

Precisament Vercher va ser uns dels destacats a la jornada d'ahir. El de Piles va traure a passejar el seu braç i va ser un malson per a Villanueva de Castellón. Des de la treta, el rest de l'equip d'Oliva va castigar al trio de Marrahí. Els riberencs necessitaven que el seu rival no aplegara a 10 tantejos, ja que en este cas i amb el triomf, ambdós igualaven a punts i coeficient. Per este motiu, el criteri de classificació baixava un escaló i donava avantatge a Oliva pel nombre més gran de victòries al llarg del campionat lliguer.

No va ser així. Vercher, Sanchis i Javi López van aconseguir el triomf per 5-30 sense deixar cap dubte a la classificació. Amb este resultat, Oliva va recuperar el tercer lloc que li havia furtat Xeraco al duel anterior.

El trio de Ian va guanyar al de Pablo per 30-10 al primer duel de la vesprada. Estos punts permetien a Xeraco no estar pendent del desenllaç entre Oliva i Villanueva, mentre que Alzira tenia assegura't el primer lloc.

Tant Canari com Ricardet van destacar en fer la majoria de quinzes del trio, encara que Ian va saber defendre la resta i colpejar amb força perquè Seve no entrara en joc. Per la seua banda, Lorja va estar molt actiu i Pablo va començar tornant-ho tot però va desgastar-se.

A més d'estes partides, al matí va disputar-se l'enfrontament entre Barxeta –Moltó, Raúl i Ibiza– i El Genovés amb poc en joc. El trio de Punxa va véncer per 30-0 i es va assegurar així el segon lloc a la fase regular. El seu rival a semifinals serà Oliva, mentre que Alzira jugarà davant Xeraco. L'anada de les semifinals es disputarà el pròxim dimarts 7 de juliol al trinquet d'Oliva a partir de les 17.30 hores, igual que a la instal·lació de Xeraco, les partides seran a porta tancada.