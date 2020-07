Voro evita la polémica entre Lim y la afición y se centra en Europa

El entrenador del Valencia, Voro González, explicó ayer que «bastante trabajo» tiene con preparar el partido del sábado ante el Granada como para pronunciarse sobre la tensión que hay entre el máximo accionista, Peter Lim, y los aficionados valencianistas y apuntó que ni él ni los jugadores deben perder «ni un minuto». «Estamos centrados en lo que pasa en el terreno de juego, que bastante trabajo es y bastante tiempo nos ocupa. A los jugadores también tenemos que hacerles que en su mente sólo esté competir en los partidos y los entrenamientos», dijo Voro. «Cuando no tienes opciones de entrar en Liga de Campeones, aunque matemáticamente puede ser pero son remotas, tenemos que ir a la realidad. No podemos vivir en algo que no es real, somos profesionales y debemos por lo menos entrar en la Liga Europa», dijo sobre el presente deportivo.