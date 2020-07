Paco López: "Estoy satisfecho porque tuteamos a los equipos de arriba"

El entrenador del Levante, Paco López, se mostró muy satisfecho por el momento que vive su equipo y porque esté jugando de tú a tú ante rivales como la Real Sociedad. «El equipo está muy bien, hablo siempre del componente emocional y cuando ves cómo cree y la fe que tiene. El aspecto físico va unido a todo. Sobre todo es el nivel de compromiso e implicación de todo el mundo y desde el primer día. En ese sentido el equipo sigue tuteando a equipos de este nivel», explicó.

«Lo mejor de la primera parte es la reacción del equipo frente al gol y en el segundo tiempo hemos dado un pasito adelante queriendo presionarles arriba o con diagonales, ellos cambiaron a tres centrales y aún dimos otro paso más poniendo la defensa muy adelantada», destacó.

«Sin balón el equipo está mejorando muchísimo», señaló el entrenador valenciano, que pidió valorar el trabajo que los atacantes están haciendo en defensa.

«Es un tema colectivo, es una fusión de ataque y defensa además si estás bien con el balón estás mejor sin él», afirmó López, que dio por seguro que su equipo, pese a no jugarse nada, lo dará todo en los partidos que quedan y pidió que los árbitros les midan igual. «Espero que no tengamos la sensación de que el Levante ha conseguido su objetivo y que juguemos contra otros que no lo han hecho y eso pueda afectar. Espero y deseo que no sea así», apuntó el técnico, que insistió en que es un defensor del VAR pero admitió no entender el criterio con el que se usa a veces.Paco López señaló que el poco tiempo de preparación ante el próximo partido y las molestias de varios jugadores, entre ellos Sergio Postigo en la cadera, harán que haga muchos cambios en el once.



Morales: «A ser de los 10 primeros»

El delantero del Levante UD José Luis Morales reconoció que si hubieran ganado a la Real Sociedad en La Nucía habrían podido apurar las opciones de clasificarse para la Liga Europa pero dijo que el empate que cosecharon (1-1) es justo.

«De haber conseguido la victoria teníamos la oportunidad de pelear por algo bonito pero ellos son un buen equipo que pelea en esa zona y nos lo ha puesto difícil y el empate nos sirve para un puntito más. Por qué no intentar estar entre los diez primeros», apuntó en una entrevista con Movistar LaLiga.

El atacante dijo que sabían que «ellos iban a intentar llevar la iniciativa los primeros minutos y hemos intentado tapar las líneas de pase para dificultar su salida y salvo la del gol lo hemos conseguido». «Después, reaccionamos rápido y el equipo ha crecido». El empate deja como beneficiado al Valencia, en la lucha por las plazas de Liga Europa.