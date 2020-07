Voro: "No tengo ni opinión ni competencia sobre el futuro técnico"

Voro González dijo que no tiene una opinión formada sobre quién debe ser el técnico del equipo la próxima campaña y recordó que ni antes de llegar al banquillo ni cuando lo deje tendrá competencias deportivas. «No soy quién para responder. Si dijera un nombre seria una falta de respeto. No la tenía antes (la competencia), ni la voy a tener cuando el último partido finalice. Estoy centrado en lo que estoy. Lo que deseamos es que el que venga haga un buen trabajo y consiga todos los éxitos». «Cuando acabe el último partido dejo mis actuales competencias y vuelvo a mi antiguo trabajo donde no tengo competencias deportivas», insistió. No cree que los rumores de mercado afecten a los jugadores: «Están acostumbrados».