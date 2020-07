Fernando Alonso: "Si no hubiera un cambio de reglas no habría vuelto a la Fórmula 1"

Fernando Alonso, cuyo regreso al equipo Renault con el que fue dos veces campeón mundial de Fórmula uno se hizo oficial este miércoles, confesó que "si no hubiera un cambio de reglas no habría vuelto" y precisó que "no hay posibilidades de que compita ya en este 2020".

Entrevistado en el programa El Transistor de Onda Cero, el piloto asturiano señaló que se tomará el 2021 "como un año de rodaje para preparar 2022 con el cambio de reglas" y reconoce que ve "más factible ganar las 500 millas de Indianápolis que volver a ser campeón del mundo de F1".

¿Qué es lo que se echa de menos cuando no se está?

Lo que más echas de menos es conducir y sobre todo tener retos, soy una persona que me muevo por retos; en 2018 tenía otros retos que me estaban atormentando, tenía espinas clavadas como el Dakar, 500 millas, mundial de resistencia y lo quería probar. En esos momentos la Fórmula 1 no me ofrecía algo que me llenase. En estos dos años he conseguido casi todos los retos y ahora el reto que me apetecía otra vez era volver a la Fórmula 1, sobre todo a las nuevas reglas. El 2021 creo que puede ser un buen rodaje para mí, crear algo que crezca dentro del equipo para 2022.

Desde fuera, ¿cómo has visto la Fórmula 1 durante estos dos años?

Pues tal como la había dejado. Gran parte de los problemas que tenía la Fórmula 1 los sigue teniendo y algunas cosas por las que no seguí en 2018 siguen existiendo, que son el dominio de un equipo, que es Mercedes. Todo tan definido hace la Fórmula 1 algo monótona, parece que sabes lo que va a pasar en cada Gran Premio. Tenemos la ilusión de que las cosas cambien en 2022 y que todo sea más divertido

¿Te sentiste apartado, desplazado?

No. Lo dejé en 2018 y en la cuarta carrera de 2019 ya tuvimos la llamada de un equipo preguntando por cuál era mi situación. Nunca se cerró la puerta de la Fórmula 1, nunca quise cerrar las puertas y esa era la impresión de todo el mundo. Creo que todo el mundo me ha tenido bastante presente y mi nombre aparecía aquí y allá. No me he sentido nunca desplazado

Y cuando uno deja de ser el Fernando Alonso campeón, ¿se pierde poder, se pierden amigos, qué se pierde?

Yo no he sentido muchos cambios. El año pasado fue muy activo para mí, fue un año de locos, corriendo casi todos los fines de semana y luego el Dakar. No me sentí desplazado ni olvidado. Era el piloto de Fórmula 1 que estaba haciendo un Dakar o que estaba corriendo en Le Mans

¿Te has hecho más vulnerable?notas que van a por ti?

No, no es eso. Lo que pasa es que cuando no estás en el pico de la Fórmula 1 quizá hay menos aprecio, hay más facilidad de palabra contra ti que cuando estás en la cima, pero supongo que pasa en todos los deportes. Cuando estaba en la Fórmula 1 y los resultados no eran buenos, ahí quizá era más duro que el año pasado, que no estaba, pero que se reconocía lo que había hecho, era como que recogía la admiración de mucha gente

¿Has cambiado? ¿Políticamente tus ideas han cambiado?

Sigo pensando lo mismo que cuando tenía 15 años, no he tenido problemas fuera de los coches. Soy una persona apolítica, no me siento ni de izquierdas ni de derechas. En España no hemos tenido grandes líderes, pero ni en un partido ni en otro, pero ni entiendo ni me meto en política.

¿Nos ha cambiado el coronavirus a todos?

Sí, yo creo que sí. Somos más conscientes de lo que tenemos, valoramos cosas que dábamos por hechas, la necesidad de ser feliz, de estar con los tuyos?.creo que eso nos ha cambiado para siempre

¿Por qué a Renault?

Es una elección romántica, la vuelta a un sitio donde viví muchas alegrías, donde conozco a mucha gente que comparte esa inquietud de hacerlo bien. Si lo hicimos una vez, creo que lo podemos volver a hacer bien, los ingredientes que poner a la receta los tenemos claros. También por el coronavirus, y es que hay muchos equipos con mucha incertidumbre por delante y no se sabe lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo Renault confirmó su compromiso con la Fórmula 1, es uno de los grupos automovilísticos más grandes del mundo, tienes el respaldo de una gran marca detrás y para ellos la Fórmula 1 es un gran escaparate, es una apuesta segura en los tiempos que corren

¿Qué les dirías a los aficionados escépticos que dudan de tu fichaje por Renault porque ahora no es un coche ganador?

Que les entiendo y comparto su sentimiento. Ahora sólo hay un equipo que gana, que ha ganado los últimos 6 títulos seguidos y no van a cambiar las cosas de la noche a la mañana y si deciden cambiar a uno de sus dos pilotos escogerían a uno de su Academia, como George Russell, que está ahora en Williams. Por tanto, si quitas a Hamilton y Bottas todos los demás pilotos estamos en la misma situación. A mí me da igual quedar segundo, quinto, octavo o undécimo. En deporte ganas o pierdes. Ahora sólo gana uno y los demás vamos a intentar crear un proyecto ilusionante para estar lo más arriba posible en 2022

¿Qué opciones ves de que Renault tenga un coche competitivo en 2022?

Es un reto. Hay un cambio de reglamento importante, hay que planificar desde cero porque los coches serán muy diferentes, habrá una reducción de presupuesto drástica para hacer una F1 más igualada y a esa labor nos vamos a dedicar. Sin ninguna certeza pero con mucha ilusión.

¿Cuándo se empezará a preparar el coche de 2022?

Lo antes posible. Por reglamentación no puedes empezar hasta 2021 y ahora no se puede pero el año que viene, en cuando empiece el Mundial, no sólo nosotros sino todos los equipos nos dedicaremos a interpretar lo mejor posible las nuevas normas para sacar el mayor provecho posible.

Si no hubiera un cambio de reglas ¿no habrías vuelto?

100%. No habría vuelto. La F1 es más o menos igual que en 2018, cuando decidí abandonarla y mi idea era volver en 2021 con las nuevas reglas pero se ha demorado todo un año. No quería estar fuera un año más y nos tomaremos 2021 como un año de rodaje, tanto para mí en conducción como para trabajar con el equipo para crear un buen coche

Con casi 39 años ¿te sientes mejor piloto?

Sí. Cuanto más conduces más creces como piloto. Vas metiendo aprendizaje en el disco duro de la cabeza y cuando tengas que utilizarlo lo vas a tener ahí. Por eso creo que soy mejor que antes y físicamente estoy a tope, muy motivado y con muchas ganas

¿Hay posibilidad de que corras este año con Renault?

No. Ninguna.

¿Es un riesgo volver en un equipo que no es puntero ahora?

En todo hay riesgo. No tengo la necesidad de hacerlo pero forma parte de mi naturaleza y sigo mi instinto. En cuanto a prestigio ni voy a ganar mucho ni a perder mucho en los próximos años pase lo que pase pero los retos tienen que ser valientes y las decisiones en la vida también para que te hagan tilín y eso es lo que me pasa a mí ahora.

¿Cuándo decidiste volver?

Cuando dije "hasta luego" tenía un 30-40% de posibilidades de volver. No lo tenía muy claro. No hubo un momento concreto en el que decidiera volver pero durante este tiempo alejado la gente no paraba de pedirme que volviera y todo ha influido

¿Ves más posible ganar las 500 millas Indianápolis o volver a ser campeón del mundo de F1?

Si te soy sincero veo más factible lo de Indianápolis. No porque lo otro sea imposible pero Indy es una carrera tan extraña, con tanta aleatoriedad que aunque no seas el más rápido siempre tienes posibilidad de ganar. Hay un factor suerte que hace la carrera muy especial y en F1 necesitas tener todo perfecto y alineado para ser campeón. Eso va a requerir mucho trabajo pero lo vamos a intentar.