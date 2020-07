Castelló de Rugat i Pelayo, seus de les lligues profesionals

Les finals de la XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València i la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda ja tenen dates per a les seues respectives finals. Després d'estar més de cent dies aturada, la pilota valenciana professional ha hagut de reconfigurar el calendari original per concloure la competició més grossa per trios al màxim nivell.

La primera que se celebrarà serà la de la modalitat de raspall. El trinquet de Castelló de Rugat serà la seu de la festa de la pilota el pròxim dissabte 18 de juliol a partir de les 17.45 hores. Per la seua banda, la final de la modalitat per dalt de la corda serà el dissabte 1 d'agost al trinquet de Pelayo, en un horari encara per determinar. Ambdues partides seran retransmeses per À Punt.

Tot i que les dates ja són oficials, encara no es coneix el nom dels equips que podrien disputar les finals. La Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València va completar este dimarts l'anada de les semifinals. Alzira, amb Pablo, Seve i Lorja, i El Genovés, amb Punxa, Tonet IV i Néstor, van agafar el primer avantatge contra els equips representatius de Xeraco, amb Ian, Canari i Ricardet, i d'Oliva, amb Vercher, Sanchis i Javi López, respectivament.

La tornada tindrà lloc este dissabte al trinquet de Bellreguard a partir de les 17.40 hores i ambdós semifinals seran retransmeses per À Punt.

Pel que respecta a la Lliga Bankia d'escala i corda, la competició encara es troba a la fase regular a falta de tres jornades per a la seua conclusió. No obstant això, tres equips ja estan classificats per a les semifinals. Benidorm, amb Pere Roc II, Javi i Carlos, va accedir a la següent ronda abans del confinament, ja que no coneix la derrota en tot el torneig. Per la seua banda, Vila-real, amb Puchol II, Tomàs II i Guillermo, i Pedreguer-MasyMas, amb Francés, Nacho i Pere, van confirmar la seua plaça a l'última jornada.

Encara queda un lloc disponible que ara mateix ocupa Montserrat, amb Marc, Jesús i Álvaro Gimeno, ja que és 4t amb 11 unitats. Tanmateix, Dénia, amb Soro III, Félix i Héctor, i Murla, amb Genovés II, Santi i Bueno, tenen opcions mínimes de superar als montserratins però no estan fora de la lluita. el cas d'Almussafes, amb De la Vega, Raúl i Monrabal II.

Cal recordar que a partir d'este divendres, les competicions professionals obrin els trinquets per als aficionats, és a dir, s'han acabat les partides a porta tancada, encara que el públic haurà de seguir rigorosament el protocol sanitari configurat amb les indicacions de les autoritats competents.