Víctor: "Es lo mejor que me ha pasado"

El valenciano Víctor García Raja (Xeraco, 16-09-1997) ya forma parte de la historia de la Liga, tras debutar oficialmente con el Valladolid y, encima, anotar su primer gol en Mestalla ante el Valencia CF. Futbolísticamente, asegura el xeraquero, «lo de Mestalla es lo mejor que me ha pasado en mi vida, pero también es verdad que a día de hoy todavía no he asimilado lo que he hecho porque estoy centrado en la competición. Cuando termine esta temporada tendré tiempo para disfrutarlo».

El joven futbolista confiesa que le tiene cariño al Valencia CF porque «es el equipo de la mayoría de mis amigos y familiares y por haber ido muchas veces a Mestalla cuando era niño y adolescente, pero no soy fanático de ningún club».

Víctor se enteró de que iba a ser titular antes de la comida. «Mister, estoy a tope y me encuentro en el momento perfecto», le dijo al entrenador, Sergio, cuándo se enteró. Jugó en su posición habitual de extremo derecho y «me dijo que estuviese tranquilo, que hiciera lo de siempre en el filial, que me había ganado por derecho propio el debut en primera y que demostrara que podía estar en la élite. Yo llamé a mis padres y a mis amigos íntimos para darles la noticia y después descansé en la siesta sin problemas porque la verdad es que no estaba nervioso».

«Marqué en una acción de rebote en la que balón cae dentro del área a mi pierna derecha, la buena, fijo al defensa, controlo bien y a la media vuelta la meto dentro», explica. «La dedicatoria fue para mis abuelos, a los que perdí el pasado verano. Me hubiera gustado que lo vieran».¡

García Raja fue prebenjamín, benjamín y alevín en el CD Xeraco. Después fichó por el CF Gandia, donde siguió dos años de infantil y uno de cadete. Después se fue al CD Alcoyano para jugar en la liga autonómica cadete y de ahí como juvenil al Torrelevante en liga nacional y división de honor. Como amater jugó en el Torrelevante en 3ª división dos temporadas y al año siguiente fichó por el Fabril, filial del Deportivo. de la Coruña. Esta temporada llegó al Valladolid Promesas, en 2ª B.