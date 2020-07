El niño islandés que quería ser "taronja" cumple su sueño

Era el mes de mayo de 2018 cuando un joven y emergente talento islandés, de nombre Martin Hermannsson y que por entonces militaba en las filas del Champagne Châlons-Reims de la liga francesa, se destapaba públicamente con este sorprendente deseo. «Quiero jugar alguna vez en València», aseguró en una entrevista a BeBasket.

Un sueño que tiene su explicación. Y es que Hermannsson es sobrino del exjugador taronja Jon Stefansson, al que vio jugar en La Fonteta durante su primera etapa en el Valencia Basket, en la temporada 2006/07. Por entonces tenía apenas 12 años y quedó impresionado del ambiente del pabellón taronja. «Mi ídolo era Jon Stefansson, el mejor jugador islandés de la historia. Jugó la Euroliga. Es mi tío, y siempre hemos tenido una buena relación. Cuando estuvo en València, en la temporada 2006/07, fui a verle jugar. Tenía entonces doce años, y cuando le vi me dije 'Vale. Esto es lo que quiero hacer más adelante. Quiero jugar alguna vez en València'», confirmaba hace apenas dos años, sólo unas semanas antes de firmar por el Alba Berlín de Aito García Reneses. «Está claro que quiero llegar a ser mejor que él. Más tarde, no es un pensamiento que me asalte cada día. Quiero llegar simplemente lo más lejos posible, y ya veremos dónde me lleva esto», insistía el base islandés.



Catorce años después

Pues, por el momento, le ha llevado a cumplir aquello que soñó hace catorce años después de ver jugar a su tío junto a la Avenida Hermanos Maristas. Le ha llevado a firmar por el Valencia Basket. Ayer la propia entidad taronja se encargaba de hacer oficial el acuerdo con el base de Reykjavik, de 1,90 metros y 25 años, para las dos próximas temporada más un año opcional.

Un fichaje más que ilusionante de cara al nuevo proyecto pues, más allá de constituir actualmente toda una garantía se trata, probablemente, del base europeo con mayor proyección y margen de crecimiento en su juego. Además, un hombre que puede actuar también en el puesto de escolta si la situación lo requiere.

«Estoy realmente emocionado y feliz de unirme al Valencia Basket durante los próximos tres años. Es un sueño de la infancia hecho realidad», destacó el jugador en sus redes sociales. Martin Hermannson llega procedente del Alba Berlín, donde ha jugado estos dos últimos años rindiendo a alto nivel tanto en la liga alemana como en la Euroliga. Así, en la máxima competición continental promedió10,9 puntos y 4,8 asistencias por encuentro, números que aumentaron de manera considerable en la BBL alemana donde se fue hasta los 13,5 puntos y 6,8 asistencias la pasada campaña.