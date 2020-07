Más de Segunda que de Europa

Dos victorias y dos empates. Solo 8 puntos de 27 posibles. El resto de partidos se cuentan por derrotas. Contra el Real Madrid, Eibar, Villarreal, Athletic y Getafe. A cuál más sangrante. Son los tristes números de un Valencia que ha demostrado estar más cerca del descenso que de los puestos europeos desde que se reanudó la competición a mediados de junio por culpa de la pandemia mundial del coronavirus. LaLiga post-confinamiento del Valencia es digna de segunda división. El equipo estaría a un punto del descenso en esta mini-temporada obligada de once jornadas. Solo hay tres equipos que lo han hecho peor que el conjunto blanquinegro desde la jornada 28. El descendido matemáticamente Espanyol (4), el Mallorca con pie y medio en Segunda (7) y un Alavés que marca la salvación en la tabla y lucha a la desesperada por la permanencia en la categoría después de una dramática racha que costó la destitución de Asier Garitano. Este ha sido el nivel del Valencia en este carrusel de partidos del último mes.

«La crisis del Covid-19 va a suponer una merma de ingresos y, como cada año, se añade la clasificación del equipo y los ingresos en función de jugar Champions, Europa League o ninguna. Quedan once finales y ojalá tengamos la clasificación más alta para que los ingresos sean los más elevados posibles». Lejos muy lejos quedan las palabras de Albert Celades en la víspera del Valencia-Levante del 12 de junio. Hace solo un mes. Fue una falsa ilusión provocada por la obligación que tuvieron todos los equipos de resetear y empezar de cero. La triste realidad del Valencia es que ha sumado 8 pobres puntos desde entonces. A años luz de los rivales Champions. El Atlético de Madrid suma 21 por los 19 del Sevilla y Villarreal. Hay un abismo. Si el Valencia ha mantenido posibilidades de luchar por la Europa League hasta esta jornada es porque al Getafe y a la Real Socieadad no les sentó nada bien el parón. De no ser así, el apagón europeo se hubiera consumado mucho antes. Así de penoso.

Hasta el Leganés (9) ha sido capaz de sumar más puntos. También el Celta (10) que agonizaba en pleno pánico por el descenso. Por no hablar de los equipos de media tabla con un proyecto y continuidad en los banquillos que han demostrado ser más fiables como el Valladolid de Sergio González (10), el Levante de Paco López (10), el Eibar de José Luis Mendilibar (12) o el Granada de Diego Martínez (12). Todos equipos reconocibles con identidad propia y una planificación detrás. El máximo exponente es Osasuna. El conjunto de Joseba Arrasate y Braulio Vázquez ha sumado 14 puntos desde el parón. O lo que es lo mismo. Si LaLiga hubiera empezado en la jornada 28 los navarros estarían ahora en Europa. La buena gestión deportiva de estos clubes contrasta con los despropósitos de Meriton al frente del Valencia. Los números nunca engañan.

18.º

El tercer peor visitante (1) tras Alavés y Mallorca (0)

El Valencia es el tercer peor visitante de LaLiga post-parón. Tan solo ha sumado 1 punto -el empate de Granada- como el Betis y el Espanyol (1). Solo hay dos equipos que no han sido capaces de sumar a domicilio: el Alavés y el Mallorca. A cero.

17.º

El cuarto que más encaja tras Real, Alavés y Mallorca

También el Valencia tiene números de descenso en cuanto a goles recibidos. Ha sido el cuarto que más ha encajado en estas nueve jornadas. La friolera de 13 en contra. Como Betis y Osasuna. Solo la Real Sociedad (14), el Alavés (16) y el Mallorca (17) han sido peores a nivel defensivo.

15.º

El sexto equipo de LaLiga

con menos goles a favor

Los problemas también han estado en ataque. El Valencia solo ha metido 7 goles tras el parón. Solo mejor que cinco equipos: Valladolid y Getafe (6), Leganés (5), Espanyol (4) y Alavés (3).